El vestuario del Barça se ha hartado de las faltas de respeto de Lamine Yamal

Ya no es ningún secreto: Lamine Yamal, a sus 18 años, ya se ha convertido en una de las grandes figuras mediáticas de este planeta. El joven futbolista culé es una figura que ha ido más allá de lo puramente futbolístico. Ahora es una estrella mundial que brilla allá por donde va y, además, a diferencia de lo que pasaba con Leo Messi, a él sí que le gustan, y mucho, los focos y las cámaras de fotos. Sabe cómo sacarles el máximo provecho y no tiene modo de ser portada en las revistas ni en todo tipo de medios. A él solo le interesa pasarlo bien y ser feliz.

Sin embargo, a veces esa personalidad tan extrovertida y echada para adelante de Lamine Yamal no acaba de sentar bien a sus compañeros. Y es que la última de Lamine ya ha sido un paso demasiado lejos. En la salida de la ciudad deportiva, Lamine fue visto saliendo en un coche de lujo que no conducía él, sino que era otra persona la que estaba al volante. Y no era otra que Nicki Nicole, que pasó a recoger a su pareja a Sant Joan Despí.

😍 Nicki Nicole recoge a Lamine Yamal del entrenamiento. pic.twitter.com/gZUpIQ8lTE — FCB PRIME (@fcbisprime) October 13, 2025

Los códigos internos no encajan con Lamine

Por lo general, lo que la mayoría de jugadores buscan cuando están en la ciudad deportiva Joan Gamper es tranquilidad y que haya la mínima expectación posible. Sin embargo, ese deseo poco o nada le importa a Lamine, que, si no fuera suficiente con su presencia, también ha tenido que invitar a su pareja, una cantante mundialmente conocida que atrae todavía a más aficionados y prensa. Esto ha incomodado y molestado a más de un compañero.

En este sentido, desde el vestuario del Barça ya le han hecho saber a Lamine que esto no debe repetirse. Todos quieren una privacidad que Lamine Yamal se encarga de romper y vulnerar. Y eso no gusta nada de puertas hacia adentro, donde consideran que ya se ha saltado muchas veces la normativa interna.

Así pues, dentro del vestuario del FC Barcelona hay más de uno que se ha hartado de las faltas de respeto de un Lamine Yamal al que poco o nada le importa lo que piensen los demás. Que él seguirá haciendo lo que quiera.