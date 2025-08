El vestuario, muy enfadado con Ter Stegen, traición al Barça y no volverá a ser capitán

Si lo que hizo Ter Stegen en redes sociales parecía el mayor acto de guerra que podría llegar a hacer contra el Barcelona, el portero alemán se ha superado con creces a la hora de trabajar con los servicios médicos del club. Y es que, a la hora de firmar el informe médico que el club debe enviar a LaLiga para que sea evaluado por parte de la comisión médica, Ter Stegen se ha negado en rotundo, lo que imposibilita que el Barça pueda hacer uso del 80% de su sueldo para inscribir a jugadores como Joan García o Szczesny. Una decisión que ha llevado a los culés a un enfado monumental. Así lo ha informado Mundo Deportivo.

Esta noticia, como no podía ser de otra manera, ha llegado rápidamente al vestuario, donde nadie se imaginaba que Ter Stegen fuera capaz de llegar tan lejos a la hora de enfrentarse al club. El portero alemán se ha ganado, no solo el enfado de la directiva, con el que ya contaba desde hace semanas, sino también el de toda la afición y de sus compañeros, que no le van a perdonar todo lo que está haciendo, no solo contra el club, sino contra sus compañeros de profesión.

Nadie quiere volver a ver a Ter Stegen

La realidad es que, tal y como hemos podido saber, no hay nadie en el vestuario que quiera saber nada de Ter Stegen. El alemán se ha ganado la animadversión de todos los jugadores del Barça, que creen que está traicionando de forma muy grave al club y a sus compañeros. Algo que, evidentemente, está muy mal visto y que va a ser imposible que le perdonen. Mucho más si acaba provocando que Joan García y Szczesny se queden sin jugar por su culpa.

Todo esto implica, de forma inevitable, que se le retire la capitanía. En el club quieren que el líder del vestuario sea justamente eso, un líder. No alguien que, ante la duda, solamente busque su propio bien, a pesar de que implique provocar un gran daño en los demás.

Así pues, el vestuario del Barça, con Flick incluido, está muy decepcionado con la actitud que ha tomado Ter Stegen, al que no le perdonarán sus malas artes a la hora de tratar la situación en la que se encuentra.