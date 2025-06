El vestuario se enfrenta a Lamine Yamal, no quieren que fichen a Nico Williams

Tras las palabras de Joan Laporta dejando claro que iba a haber un segundo e ilusionante fichaje a lo largo de las próximas semanas, parece más que evidente que en la directiva del Barça ya dan por hecha la llegada de Nico Williams. El extremo del Athletic de Bilbao está listo para llegar, de un momento a otro, al Barça, donde espera reunirse con Lamine Yamal y el resto de sus amigos de la Selección Española. Sin embargo, a pesar de que tiene bastantes amistades en el vestuario culé, la realidad es que no todos los jugadores ven con buenos ojos su llegada.

En este sentido, tal y como ya os contamos anteriormente, el principal perjudicado por la incorporación de Nico, es Raphinha. El brasileño sabe que con la llegada del español va a tener menor participación y su cuota de minutos va a verse seriamente afectada y ha transmitido a Deco que no está nada satisfecho con el fichaje que se va a anunciar próximamente. Sin embargo, Raphinha no es el único que ha mostrado descontento por la llegada de Nico Williams.

Lewandowski y otros veteranos tienen miedo

Otro de los que habría mostrado su desaprobación al fichaje de Nico, no sería otro que Lewandowski. El polaco no tiene problemas a la hora de admitir que el próximo año va a necesitar más descanso. No le molesta que llegue otro delantero. De hecho lo ve necesario. Sin embargo, como figura paternal de Lamine, no ve a Nico como el compañero que necesita. De hecho, podrían comenzar a formar un clan que desestabilice el vestuario. Algo que piensan otros tantos futbolistas culés.

Según hemos podido saber, todos los veteranos consideraban que lo mejor era fichar a Luis Díaz. Un atacante sin complejo de estrella con mucha más capacidad para el sacrificio defensivo y para atacar los espacios. Y es que si hay algo que le ha funcionado bien a la plantilla es que no ha habido ninguna persona con un ego desmedido. El único podría ser Ter Stegen y ya se le busca salida.

Así pues, desde los sectores más veteranos del vestuario del Barça ya le han hecho saber a Laporta que no ven con muy buenos ojos el fichaje de un Nico Williams que podría desestabilizar a Lamine Yamal y descentrarlo.