Elige al Celta de Vigo por delante del Barça y deja a Deco fuera de la negociación

El Barça sigue encallado en la búsqueda de un lateral derecho de garantías y la carpeta empieza a complicarse seriamente para Deco. Hansi Flick ha sido muy claro desde el inicio: necesita un relevo fiable para Jules Koundé, un jugador capaz de competir al máximo nivel y adaptarse a las exigencias del estilo azulgrana. Sin embargo, las opciones que se han ido explorando no han terminado de cristalizar, y una de las que más gustaban ha decidido tomar otro camino.

Los problemas se han agravado este curso por la situación en el centro del campo. Las múltiples bajas han obligado a Flick a recolocar a Eric García como pivote en muchos partidos, dejando el lateral derecho sin alternativas naturales. Koundé lo ha jugado prácticamente todo, acumulando minutos y desgaste, y la necesidad de un recambio fiable se ha convertido en una prioridad absoluta para la dirección deportiva.

Deco, sin margen de maniobra

En las últimas semanas, Deco ha sondeado varios nombres. Julian Ryerson y Andrei Rațiu han estado sobre la mesa, pero ninguno ha convencido del todo al técnico alemán. La opción que más fuerza había ganado era la de Denzel Dumfries. El neerlandés gusta mucho a Flick por su potencia, recorrido y experiencia internacional, pero el Inter de Milán quiere hacer caja y no baja de los 25-30 millones de euros, una cifra que el Barça considera excesiva en su actual contexto económico.

Ante ese escenario, se reactivó una alternativa conocida: Óscar Mingueza. El canterano azulgrana, ahora en el Celta de Vigo, encajaba por perfil, coste y conocimiento del club. Con el Barça disputó más de 60 partidos oficiales, mostrando polivalencia como lateral y central, y dejando un recuerdo de fiabilidad táctica y compromiso. Además, su cláusula y situación contractual lo convertían en una opción mucho más accesible que Dumfries.

Mingueza elige al Celta

Sin embargo, la respuesta de Mingueza ha sido clara y pública. El defensa ha decidido priorizar su continuidad en Vigo y dejar al Barça fuera de la negociación. “Yo estoy muy contento aquí y todo el mundo sabe que me encantaría seguir aquí, así que mi idea es quedarme”, afirmó recientemente, cerrando la puerta a un regreso inmediato al Camp Nou.

La decisión supone un nuevo revés para Deco, que ve cómo se reduce el abanico de opciones mientras Flick sigue esperando un lateral derecho de garantías. El tiempo corre y el Barça sigue sin relevo para Koundé.