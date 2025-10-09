En Alemania dan por hecho que el relevo de Lewandowski para el Barça juega en la Bundesliga y no es Harry Kane

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado en busca de un delantero centro que pueda tomar el relevo de Robert Lewandowski, y el nombre que ha ganado más enteros proviene, de nuevo, de la Bundesliga. Se trata de Serhou Guirassy, el potente delantero del Borussia Dortmund. El guineano ya impresionó al Barça durante la pasada temporada con su capacidad goleadora y, según informa el rotativo alemán Bild, se ha convertido en una opción asequible y muy interesante para el club catalán.

La cúpula blaugrana ha asumido que un fichaje de la magnitud de Harry Kane es inasumible por precio y edad. Por ello, Deco contempla a Guirassy como una alternativa de bajo precio y con un mayor recorrido futuro que el delantero inglés. No buscan un "fino estilista" ni un candidato a Balón de Oro, pero sí un rematador nato capaz de explotar el caudal ofensivo que genera el equipo, especialmente en la banda derecha.

El socio ideal para Lamine Yamal

El principal argumento a favor de Guirassy en los despachos del Camp Nou es su idoneidad como socio para Lamine Yamal. El guineano es un crack en el área y un gran rematador, lo que lo convertiría en el complemento perfecto para aprovechar los pases y el desborde del joven extremo español. Además, su físico imponente y su capacidad para fijar a los centrales darían al ataque del Barça una dimensión diferente, que ahora pierden con la movilidad de Lewandowski.

Algunos técnicos incluso ven a Guirassy como una mejor opción que Kane a largo plazo. Por su edad y, sobre todo, por su precio, se presenta como una alternativa ideal que encaja con la delicada situación financiera del club. El Borussia Dortmund estaría dispuesto a negociar una salida que el Barça podría afrontar sin necesidad de grandes ventas, cumpliendo con la hoja de ruta marcada por Deco de incorporar talento joven sin hipotecar el futuro.

Así pues, el FC Barcelona ha fijado su mirada en Serhou Guirassy de la Bundesliga como el delantero que, por precio y perfil rematador, podría resolver el futuro del ataque blaugrana mejor que el inaccesible Harry Kane.