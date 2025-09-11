En el Barça creen que Lamine Yamal se ha obsesionado con el Balón de Oro

Hace muchos meses que se viene debatiendo sobre si Lamine Yamal debe ser considerado ya, a sus 18 años, como el mejor jugador del mundo. Después de la pasada temporada, donde dejó maravillado a todo el mundo con un desempeño espectacular que lo llevó a liderar al Barça y a la Selección Española, no son pocos los que consideran que el canterano blaugrana debe ser, por encima de Ousmane Dembélé, el ganador del Balón de Oro y, por ende, ser considerado el mejor futbolista del planeta. Todo sin importar que el galo lo haya ganado casi todo con el PSG.

Hasta hace poco, Lamine ni se había pronunciado al respecto de su situación en la terna por ser el Balón de Oro. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que al español le han entrado ganas de recibir el trofeo en París este próximo lunes 22 de septiembre. Lamine se sabe el mejor y quiere que se lo reconozcan, considera que no hay nadie que juegue tan bien como él al fútbol y es por este motivo que sigue haciendo campaña para ganar. Ha dicho que quiere tener varios en sus vitrinas y su celebración con la corona no es casual.

En el Barça temen otro caso como Vinicius

Ante esta situación, en can Barça hay cierto miedo por la posibilidad de que a Lamine le pase lo mismo que le pasó hace un año a Vinicius. El brasileño ya se veía ganador y cuando se enteró de que no se lo iba a llevar, acabó tan frustrado que su nivel cayó en picado. Desde ese famoso tweet en el que aseguraba que lo haría diez veces mejor, la realidad es que comenzó a rendir diez veces peor. Algo que en el Barcelona temen que le pase a Lamine.

Ousmane Dembélé podría llevarse, con justicia, el trofeo al mejor jugador del mundo. Una decisión que podría dejar muy tocado a Lamine Yamal, que siente la necesidad de ganar ya el Balón de Oro. En el Barça creen que el joven vive obsesionado con ganarlo y ya han comenzado a trabajar para bajarlo de la nube. Sin embargo, Lamine sigue entestado en su sueño.

Así pues, con las recientes declaraciones y actuaciones de Lamine Yamal, parece más que evidente que el crac de la Masía está deseoso de ganar su primer Balón de Oro con apenas 18 años, en un hito que sería histórico.