En el Barça empieza a preocupar la vida que está llevando Lamine Yamal

Lamine Yamal fue uno de los jugadores más importantes para el FC Barcelona en su victoria en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. El extremo catalán volvió a ser crucial en ataque para que su equipo levantara un nuevo título, complicándole la vida a los defensas del conjunto blanco en más de una ocasión y regalándole en bandeja dos goles a sus compañeros.

A pesar de que no marcó, acabó con dos asistencias increíbles y el Barça se rindió, una vez más, a sus pies. Sin embargo, desde dentro del club hay preocupación y no es por su fútbol, sino por la vida que está llevando Lamine. En la entidad culé están un poco preocupados por la actitud que está teniendo el catalán en algunos momentos, como el pelo teñido o las dos gafas en la celebración en momentos importantes.

En el Barça existe preocupación por la vida de Lamine Yamal

El conjunto catalán tiene claro que Lamine Yamal lo va a dar todo sobre el terreno de juego por su escudo, pero es evidente que no están del todo conformes con el estilo que tiene. La fama y el dinero no son buenos compañeros de viaje cuando aún no tienes ni la mayoría de edad y, además, sin un entorno muy fuerte que te pueda ayudar, teniendo en cuenta que a su padre, Mounir Nasraoui, tampoco lo ven de confianza.

Las compañías más que interesadas que se han acercado al jugador y la vida que estaría llevando fuera del Barça preocupan a la entidad y a los dirigentes más importantes, como el mismo Joan Laporta. El presidente no quiere que nada se tuerza, ya que tienen un diamante en bruto que, a pesar de que solo tiene 17 años, ya es uno de los mejores del mundo y tiene un futuro brillante por delante.

El club no quiere que se descentre

Por eso, el Barça está intentando hacer todo lo posible para que Lamine no se descentre y acabe como muchos futbolistas lo han hecho en sus carreras, prometiendo mucho, pero después, por la fama y el dinero, han acabado siendo un jugador más que ha pasado sin pena ni gloria.