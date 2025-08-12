En el Barça están muy preocupados por la vida privada que lleva Lamine Yamal

Como ya hemos visto a lo largo de este verano, Lamine Yamal se ha acostumbrado a ser el foco mediático allá por donde vaya. Es una estrella y así se ha acostumbrado a vivir. No le molesta ni le importa el hecho de que siempre haya mil y una cámaras a su alrededor y que lo sigan a todos lados. Entiende que es una estrella y lejos de sentir disgusto por las fotografías y vídeos, parece que le gusta sentirse protagonista y mostrarse al mundo tal y como es. Algo que no debería ser un problema, pero que podría acabar causando más de un dolor de cabeza dentro del vestuario del Barça, donde no acaba de sentar del todo bien esta nueva versión de Lamine. Algo que, por otro lado, ya se esperaba más de uno.

En este sentido, en el club, lo que preocupa de verdad no es el hecho de que el vestuario se tome mejor o peor la vida que lleve Lamine y la actitud que tenga. Eso es cosa del entrenador y saben que Flick lo va a gestionar perfectamente. Sin embargo, de lo que sí que tienen miedo en la directiva, es de que Lamine pierda el norte y deje de darle importancia al fútbol para centrarse en sus fiestas y en su vida privada.

La vida nocturna de Lamine puede ser un problema

A nadie se le escapa que un chico de 18 años como Lamine va a equivocarse. Debe hacerlo y es lo más normal del mundo. Salir de fiesta por la noche, juntarse con sus amigos y tener alguna salida de tono no es nada raro y debe entenderse como algo normal. Sin embargo, de lo que tienen miedo es que haga de la vida nocturna su estilo de vida. Cree que puede ser como Neymar o Ronaldinho. Tiene el mismo talento, pero el mismo peligro. La noche lo confunde.

Además, tampoco gustan las compañías con las que Lamine se junta, creen que no es gente que lo vaya a llevar por el buen camino. Todo comenzando por el padre y pasando por sus ligues, los cuales son sumamente mediáticos y pueden ponerlo en un compromiso en más de una ocasión.

Así pues, desde la directiva del Barcelona hay cierto miedo a que Lamine Yamal pueda perder el norte y acabar ciertamente desubicado por culpa de la vida nocturna y su frenetismo.