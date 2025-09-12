En el vestuario del Barça creen que Lamine Yamal se parece demasiado a Vinicius

A lo largo del último año, Lamine Yamal ha vivido un cambio radical en su vida. La pasada temporada comenzó siendo un jugador muy importante, pero todavía era una promesa que tenía toda la pinta de que se iba a convertir en uno de los mejores del mundo. Pero seguía siendo eso, una promesa o un jugador muy prometedor, nada más. Sin embargo, ahora, un año más tarde, el canterano es el nuevo 10 del Barça, el mejor jugador del equipo y ya está en la terna por ser el mejor jugador del mundo y ganar su primer Balón de Oro con apenas 18 años. Un cambio radical de vida.

Todo esto ha hecho que Lamine trascienda la figura de lo futbolístico. Ya es una estrella mediática en todos los sentidos. Es conocido en el planeta entero y las cámaras lo siguen allá por donde va, lo que hace complicado que mantenga el foco puesto en el fútbol de forma constante. Algo que ha comenzado a provocar cierto temor en el vestuario del Barça, donde comienzan a ver algunas actitudes de Lamine sobre el terreno de juego que no acaban de gustar, en especial a Raphinha, que ya sabe de qué va esta historia.

Vinicius, el peor ejemplo de Lamine

Está claro que Lamine ni se encara con el público ni los manda a segunda cada partido, como sí que hace Vini. Sin embargo, ya comienza a tener demasiados encontronazos con los rivales, y su obsesión con el Balón de Oro es lo que más rechina en el vestuario. Ahí todos coinciden en que debe ser él, el elegido para ganar el galardón a mejor futbolista del mundo. Sin embargo, creen que la candidatura de Dembélé, por sus títulos, pueda acabar llevándose el gato al agua.

Muchos, especialmente los más asiduos de Twitter, recuerdan la publicación de Vinicius, donde, tras saber que Rodri era Balón de Oro, él lo haría 10 veces mejor si era necesario. Desde ese “eu farei”, el rendimiento del brasileño ha caído a mínimos históricos, algo que temen que le pase a Lamine si no gana.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Así pues, Raphinha ha sido el primero en alertar al vestuario sobre la posibilidad de que a Lamine le acabe pasando lo mismo que a Vinicius. Y es que eso de perder la terna por ser Balón de Oro no le sienta nada bien a la mayoría.