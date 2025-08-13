Era el jugador que más ilusionó a la afición, pero no será como Lamine y Gavi, de vuelta al filial

Como ya es habitual, durante la pretemporada, en el Barça se dan muchas oportunidades para que los jóvenes talentos de La Masía puedan probar suerte durante unos partidos con el primer equipo. En este sentido, estas pruebas siempre traen algo positivo. Un año apareció Gavi, otro Lamine y otro Fermín. Sin embargo, esto no puede salir siempre tan bien. A veces hay casos en los que los jóvenes lo pueden hacer muy bien, pero la dura competencia del primer equipo hace que sea imposible que tengan oportunidades. Algo que le ha acabado pasando a uno de los mayores talentos del filial.

En este sentido, uno de los nombres propios de esta pretemporada ha sido el de Dro. El futbolista de origen gallego y filipino enamoró a todos los culés. Demostró ser un jugador de gran talento y con una capacidad para generar juego en el centro del campo que pocos tienen. Sin embargo, Hansi Flick ha tenido que ser muy claro con él. Y es que, a pesar de tener mucho talento, todavía está muy verde y no va a ser un caso como Lamine o Gavi, todavía le falta acabarse de foguear para tener oportunidades en el fútbol de élite.

Dro tiene mucho tiempo por delante

La realidad es que, con apenas 17 años, no hay ninguna prisa para hacer subir a Dro. El centrocampista todavía tiene tiempo de sobra y la prisa no va a servir de nada. Mucho menos si va a implicar que se quede un año entero sin apenas tener minutos. Pues, el poblado centro del campo del Barcelona hace que sea imposible que tenga minutos. Por lo que la decisión es muy clara y va a ser irrevocable: Dro va a seguir en el filial. Eso sí, va a entrenar con el primer equipo.

Hansi Flick no tiene ni una sola duda de que la ilusión por Dro está más que justificada. El talento se le cae de las manos y puede acabar siendo un gran jugador para el Barça. Pero para que llegue, deberán tener calma con él, todavía le falta mucho desarrollo físico y futbolístico.

Así pues, tras una pretemporada brillante, Dro ya sabe que le va a tocar ponerse a las órdenes de Belletti, al menos, durante un año más. A no ser que Flick tenga una urgencia muy clara.