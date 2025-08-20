Era tan importante como Pedri y Gavi, pero se ha hartado de Flick y ha pedido al Barça que lo vendan

Si la pasada temporada todos nos llevamos las manos a la cabeza con el fantástico rendimiento de Marc Casadó, esta temporada parece que vamos a estar muy lejos de ver algo similar. El canterano no entra en los planes de Hansi Flick y ha comenzado a entender que, si sigue en el Barcelona, el técnico alemán no le va a dar ni una sola oportunidad. Y es que, por muy buen rendimiento que ofreciera durante la gran mayoría de la pasada campaña, Flick no tiene memoria y ahora solo piensa en De Jong y Gavi como sus mediocentros defensivos.

La realidad es que en la plantilla culé no hay ni un solo jugador con las cualidades de Casadó. Es el único mediocentro defensivo de verdad de la plantilla y podría ser una opción más que interesante para ejercer de destructor en aquellos partidos donde haga falta cortar más el juego del rival. Sin embargo, las dudas respecto al techo de su juego ofensivo han hecho que Hansi Flick deje de apostar por Casadó y ya le haya dejado claro que lo mejor es una salida en este mismo verano.

Casadó se ha hartado de la injusticia

La realidad es que no hay nadie que considere que Casadó haya hecho nada para tener este trato. Siempre se ha comportado como un profesional y ha rendido a gran nivel siempre que ha sido alineado. Sin embargo, de un día para otro, Flick optó por poner a De Jong de titular y eso lo mandó al ostracismo, de donde no ha podido salir ni hay expectativa alguna para que salga en un tiempo próximo.

De hecho, hubo un momento en el que fue tan titular como Pedri y su valor estaba a la par o por encima del de Gavi. Pero las cosas han cambiado en cuestión de muy poco tiempo y Casadó ha pasado de ser un jugador prácticamente intransferible a ser un jugador más que prescindible para el Barça, donde ya ven que no va a tener grandes dosis de minutos en esta temporada.

Así pues, harto de esperar una oportunidad que no le va a llegar nunca, Casadó habría optado por pedir una salida y así buscar una nueva oportunidad en un equipo europeo que sí que apueste por sus cualidades, que no son pocas.