Es de lo mejor que tiene el Barça, pero su relación con Flick empeora y el riesgo de fuga es real

El FC Barcelona está viviendo una temporada muy ilusionante bajo las órdenes de Hansi Flick. El técnico alemán le ha dado un giro tremendo al equipo respecto al año pasado y se está luchando por todos los títulos posibles, además de haber ganado ya la Supercopa de España. Aun así, hay algunos jugadores que no lo están pasando bien por su falta de oportunidades.

Uno de ellos es Gavi, uno de los mejores futbolistas del Barça y de los más queridos por parte de la afición. El centrocampista volvió de la grave lesión de rodilla que sufrió el curso pasado en el mes de noviembre, y después de unos primeros meses de recuperación, a principios de este año se convirtió en titular indiscutible con Flick, pero la situación ha vuelto a cambiar en los últimos encuentros.

El riesgo de fuga de Gavi empieza a ser real

El andaluz ha perdido su condición de titular y ahora ha sido relegado al banquillo en los enfrentamientos más importantes que el Barça ha tenido que afrontar las últimas semanas. El rol de Gavi en el equipo ha disminuido de golpe y ya no es un habitual en el centro del campo, teniendo en cuenta que ahora lo conforman Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo. El sevillano no tiene sitio en las alineaciones del entrenador.

Por eso, la relación entre ambos se ha deteriorado con el paso del tiempo, ya que el jugador no entiende el ostracismo que ha estado sufriendo en los últimos partidos, y el riesgo de fuga de cara al próximo verano empieza a ser real si la situación no vuelve a cambiar a su favor. El futbolista no quiere irse del club de su vida, pero la decisión acabará cayendo sobre Flick.

Flick decidirá el futuro del jugador el próximo verano

Muchos equipos de la Premier League y el PSG se habrían interesado por la situación de Gavi por si acaba marchándose del Barça. A pesar de que ahora sería intransferible y Joan Laporta pediría su cláusula de rescisión, si el técnico alemán acaba confirmando que no cuenta con él, se podría abrir la puerta a una negociación para su salida el próximo verano.