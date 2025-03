Es la nota negativa del Barça-Benfica, Flick le pone la cruz, está fuera

El FC Barcelona aseguró el pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League después de superar con contundencia al Benfica (3-1). La primera parte de los azulgranas fue espectacular, con un gran juego y una buena efectividad ofensiva, y dejaron sentenciada la eliminatoria en los primeros 45 minutos. Después, la segunda parte fue un trámite y todo el mundo salió contento de Montjuic... Menos uno.

A pesar del gran nivel que demostró su equipo, Hansi Flick sabe que uno de los futbolistas fue la nota negativa del encuentro contra los portugueses y le ha puesto la cruz definitiva. Se trata de Ronald Araujo, que fue el culpable de que el Benfica empatara en el marcador, ya que perdió su marca y permitió que Otamendi pudiera rematar de cabeza solo. El uruguayo bajó el nivel de concentración y el Barça lo pagó caro.

Araujo, la nota negativa del Barça-Benfica

Por eso, el técnico alemán ha decidido que está fuera y el club buscará su salida el próximo verano. Araujo está lejos del nivel de Pau Cubarsí, a pesar de que el catalán fue expulsado con tarjeta roja directa en la ida en Lisboa, pero sigue siendo un seguro atrás y el uruguayo no. Por eso, el joven de 18 años seguirá siendo la pareja de centrales con Iñigo Martínez hasta final de temporada.

Araujo no acaba de pegar con el estilo de juego de Flick, con una defensa muy adelantada. En ese sentido, el uruguayo suele cometer bastantes errores a la hora de trazar el fuera de juego de los rivales y no acaba de adaptarse a lo que quiere el entrenador. El míster confía en otros defensas que desde el primer momento han aceptado su estilo de juego y lo utilizan a la perfección.

La venta del uruguayo podría ser en verano

Por lo tanto, es posible que el Barça acabe vendiendo al jugador el próximo verano si así Flick lo desea. Además, viendo que no es titular indiscutible, Araujo también podría aceptar su salida e irse a otro equipo donde pueda ser un fijo en el once y una pieza clave en la defensa, algo que ahora, en el conjunto azulgrana, no lo es.