Está fuera del Barça, Hansi Flick lo ha puesto en la lista negra

Dentro de la dirección deportiva del Barça hace meses que hay serias dudas respecto de los centrales. En este sentido, mientras que está más que claro que el elegido siempre va a ser Pau Cubarsí, existe el miedo de que no se le pueda encontrar un compañero a la altura, capaz de complementarlo de la misma forma en la que lo hacía Íñigo Martínez durante la pasada campaña. Pues, como no hay ni un central zurdo, hay que encontrar alternativas adecuadas que ayuden al canterano a convertirse en ese gran zaguero que todo el mundo sabe que va a ser.

En este sentido, todo apuntaba a que iba a ser Ronald Araujo, el elegido para acompañar a Cubarsí. Sin embargo, la realidad es que el uruguayo está a años luz de tener un nivel adecuado para competir al más alto nivel. En las oportunidades que ha tenido como titular ha sido incapaz de aportar lo que se espera de él. Nadie le pide que su salida de balón sea perfecta, pero sí que sea un gran especialista a la hora de ejercer de corrector y de defender cerca del área. Algo que no ha hecho en ningún momento todavía.

Flick ya se ha hartado de esperar a Araujo

Después de darle un año de margen para que se recuperara de su lesión, Flick comienza a creer que Araujo no tiene el nivel. Considera que el charrúa no está capacitado para jugar en este Barça y si no mejora de forma muy sustancial, va a quedarse muy atrás. Y es que, por ahora, tanto Eric como Christensen han demostrado ser mucho más útiles que un Araujo que ya no aporta ni en salida ni a la hora de proteger el área.

De este modo, salvo giro inesperado, Hansi Flick no quiere tener a Araujo en el equipo, lo ve como un jugador poco útil y ya lo ha puesto en la lista negra, de modo que si llegara una oferta interesante en el mercado de invierno, no habría dudas respecto de su salida.

Así pues, en el equipo técnico del Barça tienen cada vez más claro que Araujo apunta a una venta segura en el próximo mercado. El único problema va a ser el de encontrar un equipo que esté por la labor de poner una cantidad importante de dinero en la mesa.