Esta muy lejos de su nivel y Flick es claro: ha perdido el puesto hasta nuevo aviso

Hansi Flick ha tomado una decisión drástica y clara sobre el centro del campo del FC Barcelona: Marc Bernal ha perdido el puesto hasta nuevo aviso. El técnico alemán no ha dudado en ser contundente con el joven pivote, cuyo bajo rendimiento se debe a un problema fundamental: no está en el nivel físico que exige un mediocentro en el esquema del Barça.

Bernal ha demostrado estar lejos de su mejor nivel, lo que afecta directamente a la intensidad y la capacidad de recuperación del equipo. Flick lo tiene claro: no está en condiciones de jugar a su mejor nivel, y esto obliga al entrenador a relegarlo fuera del once inicial.

El riesgo de la exigencia física

La preocupación de Flick no es solo futbolística, sino también la protección del jugador. El alemán no piensa arriesgar la salud ni la progresión del joven. Jugar en el mediocentro del Barça requiere un esfuerzo físico monumental, y si Bernal no está al cien por cien, puede generar problemas futbolísticos y físicos para sí mismo.

Por ello, el pivote no podrá jugar ni de suplente a no ser que sea una emergencia en el partido. Flick ha decidido darle un descanso competitivo para que pueda recuperar la forma física necesaria para la alta exigencia de la élite. Lo que lo deja por detrás de Casadó y de Frenie De Jong, que, a pesar de no pasar por su mejor momento futbolístico, sí que están en plenitud física.

El Barça necesita un pivote dominante

La decisión de Flick subraya la importancia que tiene la posición de pivote para el sistema. El técnico necesita un jugador dominante, capaz de abarcar campo y presionar sin descanso. Si Bernal no puede cumplir con esos requisitos, el Barça no puede permitirse el lujo de sacrificar el equilibrio del equipo. El regreso de Bernal al once solo se dará cuando cumpla con los estándares físicos impuestos por el entrenador.

