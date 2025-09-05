Fermín ha pedido a su agente que negocie con el Chelsea porque cree que no va a jugar

No han sido los meses más fáciles para Fermín. El mediapunta formado en la Masía ha pasado un verano muy complicado por culpa de todos los rumores relativos a su posible salida hacia el Chelsea. El jugador siempre ha querido seguir en su club, el Barça. Sin embargo, el mal ambiente dentro del vestuario y el sueldo monumental que le prometían en el oeste de Londres invitaban a que Fermín se planteara muy seriamente la posibilidad de dejar atrás su etapa como blaugrana. Algo que, al menos hasta enero, se ha descartado. Sin embargo, en unos meses, el debate se podría reabrir, en caso de que Fermín vea que no juega lo suficiente.

El mediapunta considera que tiene nivel de sobra para ser un jugador importante de verdad para Hansi Flick. La pasada temporada la acabó siendo titular y aportando goles y asistencias en momentos y partidos importantes. En cambio, en este comienzo de año, las cosas no han acabado de salir del todo bien. Hansi Flick no mantiene la misma confianza en él y los problemas internos hacen que tenga muchas dudas sobre su continuidad en el Barcelona. Tiene miedo de que no vaya a ser lo importante que considera que debe ser para un Flick que acabó harto de los rumores de su salida. Algo que le puede acabar saliendo caro.

El Chelsea sigue de cerca a Fermín

Consciente del riesgo que corre, Fermín le ha pedido a sus agentes que sigan negociando y hablando con la dirección deportiva del Chelsea. No se cierra a una salida en este próximo mercado de invierno, en el caso de que Hansi Flick no le dé el protagonismo que él considera que necesita y merece. Además, sabiendo que su relación con Gavi es muy mala, tampoco descarta salir para buscar un vestuario más agradable y amigable que el actual del Barça, donde hay cierta tensión.

De este modo, tanto Chelsea como Fermín van a seguir pendientes de todo para definir una estrategia de cara al mercado de invierno, cuando los blues van a saber si el mediapunta formado en la Masía acaba tomando la decisión definitiva de dejar el Barcelona para comenzar de cero en Londres.

Así pues, los agentes de Fermín van a tener que seguir trabajando, ya que consideran que Flick podría tomar medidas duras contra el jugador, al dejarlo demasiados partidos en el banquillo y sin tener los minutos que cree que merece.