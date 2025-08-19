Fermín López y Flick, bronca en el vestuario del Barça

Hansi Flick es un hombre conocido por no dar tregua a sus jugadores y tener mano dura a la hora de actuar. Por eso, el entrenador del FC Barcelona le ha dejado las cosas claras a un jugador que no ha empezado la temporada bien y que, además de comunicárselo en privado, también lo ha querido hacer público en rueda de prensa para que se ponga las pilas y mejore sus prestaciones.

Se trata de Fermín López, uno de los centrocampistas que tiene el alemán a su disposición. El andaluz ha recibido las críticas de su técnico y sus acciones han dado a entender que no está nada contento con él. En la previa del partido de debut en Liga contra el Mallorca, Flick ya dijo que no estaba feliz con el rendimiento del futbolista en la pretemporada del equipo, poniéndole la cruz.

Flick le podría haber puesto la cruz a Fermín

Sin embargo, y a pesar de que contra el Mallorca fue titular, solo duró 45 minutos en el campo, cambiándole en el descanso por Dani Olmo. Ahí, Flick volvió a demostrar que no le había gustado, de nuevo, su actuación, y lo cambió de inmediato cuando tuvo la oportunidad. Teniendo en cuentas las opciones que tiene el entrenador en esa zona del campo, no tuvo ningún problema.

El centro del campo es una de las demarcaciones donde hay más competencia en el Barça, por lo que el alemán quiere que todos los jugadores den el 100% y se entreguen al máximo. Si no es el caso, como habría sido lo de Fermín, Flick no tendrá reparos en enviarlos al banquillo y dejarlos sin jugar, además de ponerles la cruz de manera pública en las ruedas de prensa.

El centrocampista podría perder protagonismo

Por otra parte, el técnico también tuvo algunas palabras duras contra él en el vestuario una vez finalizó el primer partido de la competición doméstica, dejándole claro que no sería titular ni jugaría muchos minutos si continuaba con estas pésimas actuaciones y una mala actitud. Aun así, y aunque no le esté gustando el nivel a Flick el nivel que está dejando en el terreno de juego, el centrocampista sigue marcando goles.