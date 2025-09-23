Fermín y Gavi ya conocen el nombre del jugador que Deco fichará en invierno: llega como Rashford

Las lesiones comienzan a ser un problema muy importante para el centro del campo del Barça. El conjunto blaugrana ha visto cómo, en cuestión de dos semanas, perdía a dos jugadores muy importantes como lo pueden ser Gavi y Fermín. Esta situación hace que Flick haya pasado de tener cierto ‘overbooking’ en las posiciones de la medular a sufrir por la falta de efectivos en esa demarcación. Es por este motivo que ya le ha pedido a Deco que busque una alternativa de cara al mercado de enero, ya que tanto la baja de Gavi como la de Fermín pueden acabar siendo de larga duración.

Un crack ‘low cost’ como Rashford

Después de ver cómo la fórmula de Marcus Rashford ha funcionado a las mil maravillas, en la dirección deportiva del Barça creen que una muy buena opción sería la de repetir la operación, ahora con un centrocampista. En este caso, estamos hablando de otro olvidado de Ruben Amorim, como lo es Kobbie Mainoo, una de las figuras jóvenes más interesantes del United, que se ha quedado sin sitio en el equipo de los diablos rojos.

La versatilidad, como bandera

La gran ventaja que presentaría un fichaje como el de Mainoo sería que puede jugar en todas y cada una de las posiciones del centro del campo. El inglés es un jugador muy interesante como pivote con llegada, como interior e incluso como mediapunta con alma de delantero. No es un creador de juego como Pedri, es un jugador con gran capacidad para el regate y con facilidad para llegar a los metros finales. Lo que lo convierte en una suerte de Gavi, formado en la cantera del Manchester United. Un crack absolutamente versátil.

Además, como no cuenta para nada para Amorim, el Barça sabe que puede convencer al United para hacer una cesión simple o con opción de compra no obligatoria. Serviría para quitarle un problema y, de paso, revalorizar a un jugador al que el potencial no le falta para nada.

Así pues, para contrarrestar la baja de Gavi y Fermín, Deco ha encontrado en Kobbie Mainoo una oportunidad de mercado similar a la que representó Marcus Rashford en el pasado verano. Un crack cedido que llegaría para reivindicar sus cualidades de primer nivel mundial.