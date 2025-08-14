Ferran Torres acaba indignado con Flick, reconoce abiertamente que es mucho mejor que él

Tras un mercado de fichajes más que positivo, Hansi Flick está a la espera de tener luz verde en cuanto a las inscripciones para poder contar con Joan García y Marcus Rashford. En este sentido, mientras que el portero ya está consagrado como el titular en la portería culé, todavía hay ciertas dudas respecto de un Marcus Rashford en el que todo el mundo es capaz de ver el potencial, pero con el que hay serias dudas a la hora de entender en qué momento será capaz de sacar a relucir su mejor versión como futbolista. Algo que Flick tiene claro que va a conseguir más pronto que tarde.

En este sentido, a pesar de que de cara a este inicio de curso todo apunta a que va a ser Ferran el delantero centro titular del Barça, en el cuerpo técnico tienen la certeza de que el tiempo le va a dar el puesto a Marcus Rashford. De hecho, creen firmemente que el inglés es un jugador muy superior a Ferran si ambos están en su mejor momento. Por lo que en algún momento el de Foios va a quedar relegado a un papel bastante más secundario del que le gustaría. Lo que ha generado cierto malestar en el futbolista culé.

Ferran se siente con nivel de titular

A pesar de que siempre ha sido suplente, Ferran Torres se siente capaz de ser el delantero centro titular en este Barça. Sus grandes actuaciones al final de la pasada temporada hacen que sea consciente de que tiene mucha calidad en sus botas y que puede ser un jugador clave a la hora de ganar títulos. Una idea que Hansi Flick no acaba de tener tan clara en su mente. Y es que considera que el que sí que puede tener ese nivel tan elevado no es otro que Rashford.

Esta situación no ha caído nada bien en un Ferran que es consciente de que no es el favorito de su entrenador. Flick está enamorado de Rashford y parece plenamente decidido en darle todos los minutos que sean necesarios y la confianza que requiera para recuperar su mejor versión, la cual considera muy superior a la mejor versión de Ferran.

Así pues, las buenas sensaciones que deja Rashford en los entrenamientos han hecho que Hansi Flick reconozca abiertamente que el inglés puede ser un jugador mucho más interesante que Ferran Torres.