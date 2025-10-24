Ferran Torres cree que Hansi Flick no cuenta con él para el Clásico y ya conoce al culpable

Hansi Flick aún no ha desvelado su once titular para el Santiago Bernabéu, y la incertidumbre está generando un ambiente de nerviosismo en el vestuario del FC Barcelona. Uno de los futbolistas más preocupados es Ferran Torres. El delantero valenciano había recuperado la forma física tras varias semanas de lesión y esperaba ser titular en el partido más importante del curso: el Clásico.

Sin embargo, las sensaciones en los últimos entrenamientos han encendido las alarmas en Ferran. El jugador ha detectado algo que no le gusta y que lo hace sospechar que el técnico alemán no contará con él de inicio. La gran duda es si Flick optará por la cautela o por el ataque, y Ferran teme que su nombre esté en la lista de los sacrificados.

La preocupación de Ferran Torres tiene un nombre y un apellido: Marcus Rashford. El valenciano sospecha que el delantero inglés está influyendo en el míster para quedarse con su puesto. Rashford se ha convertido rápidamente en uno de los nombres de moda dentro del vestuario blaugrana gracias a su rendimiento en la cesión y su ascendente sobre los compañeros.

La idea con Rashford es clara: puede jugar como delantero centro, lo que desplazaría directamente a Ferran de su posición preferida o lo enviaría al banquillo. Flick, que valora la intensidad y el gol del inglés, estaría considerando seriamente esta opción, lo que dejaría a Ferran fuera del once inicial del Clásico.

Flick, obligado a elegir en el Bernabéu

La decisión de Hansi Flick en el Clásico será crucial no solo para el partido, sino para el ánimo del vestuario. Si el alemán cede a la presión y al deseo de Rashford, Ferran sentirá que el respeto ganado con su esfuerzo ha sido menospreciado por la influencia de un recién llegado. El Barça necesita a los mejores jugadores y la mejor versión de cada uno, y Flick tendrá que equilibrar el nerviosismo de Ferran con la ascendencia de Rashford antes del duelo en el Bernabéu.

Así pues, Ferran Torres cree que no será titular en el Clásico porque el nivel de Marcus Rashford, uno de los hombres fuertes de , está influyendo en Hansi Flick para quedarse con el puesto de delantero centro.