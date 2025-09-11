Ferran Torres ha amenazado con pedir su salida si Flick no cumple con su palabra

Esta temporada apunta a ser una de las más importantes de la vida de Ferran Torres. El delantero valenciano ha ido ganando en importancia dentro del Barça. Gracias a sus grandes actuaciones como delantero suplente, el de Foios se ha ganado la confianza y el cariño de la gran mayoría de la afición blaugrana y de su entrenador, un Hansi Flick que siempre que puede habla maravillas sobre su futbolista, al que considera una pieza sumamente importante para su proyecto. Sin embargo, para Ferran, esto de ser suplente se ha acabado convirtiendo en una costumbre que necesita acabar y hacer desaparecer. Y es que él cree que tiene nivel para ser más importante todavía.

Después de un arranque más que correcto por su parte, Ferran Torres ha comenzado a pensar que merece superar esa consideración de suplente de lujo. Esa etiqueta ya se le está quedando pequeña y no quiere que lo persiga durante la gran mayoría de su carrera. Ha demostrado que el gol le sobra y que es capaz de ser muy efectivo cuando tiene confianza, y ahora tiene mucha en él mismo.

Flick le prometió más minutos

En este sentido, tal y como cuentan fuentes cercanas, Ferran y Flick ya mantuvieron algunas reuniones durante el verano, en las cuales el valenciano le expresó su necesidad de ganar en peso dentro del equipo. Ya no le valía con ser suplente; este año le toca dar un paso al frente y ser el titular en la posición de nueve. Una petición a la que Flick accedió, siempre y cuando mostrara el nivel necesario. Algo que ha hecho con creces en estos primeros partidos, donde ha marcado y ha dejado muestras de que tiene nivel.

Sin embargo, ahora que Lewandowski está en plena forma, todo apunta a que el polaco va a ser titular ante el Valencia, dejando a Ferran en el banquillo. Algo que seguro no gustará nada al de Foios, que ya ha amenazado con pedir la salida si ve que no se cumple la palabra de Flick.

Además, estamos en año de Mundial y Ferran quiere ganarse el puesto de delantero en la Selección Española, algo que no se le dará si no es capaz de hacerse con el puesto en el Barcelona.