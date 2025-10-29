Fichaje de emergencia por los problemas de Lewandowski, llega de la MLS y con 33 años

El FC Barcelona se prepara para moverse en el mercado de invierno con una operación tan sorprendente como urgente. Ante los problemas físicos y de rendimiento de Robert Lewandowski, el club estudia un fichaje de emergencia para reforzar la delantera. Y el nombre que ha aparecido en la mesa de Deco y Hansi Flick es el del surcoreano Heung-Min Son, actual jugador de Los Angeles FC en la MLS.

Son, la solución temporal que propone el Barça

Con la temporada de la Major League Soccer llegando a su fin, el Barça ve una oportunidad ideal para incorporar a Son en cesión corta hasta final de temporada. El atacante de 33 años llegaría en plena forma, con ritmo competitivo y con la experiencia suficiente para asumir el rol de alternativa inmediata a Lewandowski, que sigue sin recuperar su mejor nivel.

En el club recuerdan el precedente de Pierre-Emerick Aubameyang, que también llegó como un refuerzo temporal y acabó siendo un auténtico éxito. Heung-Min Son podría desempeñar un papel similar: un delantero veterano, con olfato, liderazgo y un perfil que encaja perfectamente en el estilo ofensivo de Flick.

No compromete el gran fichaje del verano

La clave de esta operación es que no comprometería el gran fichaje de delantero que el Barça planea para el próximo verano. Sería una incorporación de bajo riesgo y coste mínimo, destinada únicamente a cubrir el vacío que deja Lewandowski en los próximos meses. El objetivo es ganar tiempo y mantener el nivel competitivo mientras se prepara un movimiento más ambicioso a largo plazo.

Desde la dirección deportiva valoran positivamente su profesionalidad y su carácter dentro del vestuario, dos cualidades que podrían ser muy útiles en un momento en que el equipo necesita estabilidad y gol.

Así pues, Heung-Min Son se ha convertido en la opción de emergencia que más gusta en el Camp Nou. Si el acuerdo con LAFC se cierra en las próximas semanas, el surcoreano podría convertirse en el refuerzo sorpresa del invierno y en la nueva carta ofensiva de Hansi Flick para enderezar la temporada azulgrana.