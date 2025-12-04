Flick acepta su regreso al Barça después de un año

El FC Barcelona ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada, poniendo el foco en algunas de las posiciones que necesitan refuerzos serios. Y ahí, Hansi Flick habría dado el visto bueno al retorno de un jugador al Barça de cara al próximo curso tras el gran rendimiento que está demostrando esta campaña en su actual equipo después de abandonar el club.

Se trata de Jan Virgili, uno de los jóvenes que el conjunto azulgrana dejó escapar el pasado verano rumbo al Mallorca, teniendo en cuenta que en el primer equipo no tendría muchos minutos por la alta competencia que hay en la delantera. Aun así, el extremo ha demostrado un gran nivel y el Barça ya está pensando en poder repescarlo para que, finalmente, pueda tener oportunidades.

Jan Virgili podría regresar al Barça después de un año tras el visto bueno de Flick

Su evolución ha sorprendido a los responsables técnicos y, ahora sí, le ven con capacidades para estar en el primer equipo y ayudar a la plantilla. Virgili está teniendo una progresión constante gracias a los minutos que tiene, algo que el Barça no le podía dar, al menos esta temporada, pero la situación podrá ser diferente en la siguiente, dependiendo de la planificación en el mercado.

El club azulgrana valora seriamente su regreso, pero está por ver qué tipo de opción de recompra tiene sobre el futbolista, ya que el Mallorca lo compró directamente, haciéndose con los derechos del joven extremo. Sin embargo, no se descarta en absoluto que la entidad culé guardase alguna opción, como todos los clubes están haciendo últimamente cuando dejan escapar a sus jóvenes.

El retorno del joven extremo provocaría la salida de Roony Bardghji

Esto podría provocar que uno de los fichajes que realizó el Barça el pasado verano, Roony Bardghji, perdiera su sitio. La presencia del sueco ha ido de más a menos y, ahora mismo, no está teniendo minutos bajo las órdenes de Flick, por lo que Virgili podría suplir al joven extremo de cara a la próxima temporada si se cumplen los deseos de la dirección deportiva y del técnico alemán.