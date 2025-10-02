Flick baja el pulgar, dos suspensos contra el PSG, juegan porque el Barça no tiene nada mejor

El FC Barcelona perdió en el último momento contra el PSG en el partido correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League (1-2). Los franceses dominaron el encuentro, especialmente en la segunda parte, y pudieron llevarse los tres puntos del Estadio Olímpico Lluís Companys. Después del duelo, Hansi Flick señaló a varios jugadores por su bajo nivel en el campo.

Uno de ellos fue Wojciech Szczesny, el portero que está supliendo a Joan García por la lesión del catalán. El polaco, que tuvo su segundo encuentro de la temporada y, de momento, el más importante, estuvo muy frío en el terreno de juego, y aunque no se le culpó en ningún momento de la derrota o de los goles recibidos, la verdad es que podría haber hecho algo más con sus salidas tardías.

Flick señaló a varios jugadores del Barça después de perder contra el PSG

Su juego de pies fue muy discreto, ya que tuvo algún error ante la presión del PSG y perdió algunos balones comprometidos, aunque no acabaron en ninguna ocasión contundente por parte de los parisinos. Eso sí, paró dos disparos peligrosos, y aunque en los goles estaba prácticamente vendido, podría haber salido un poco más rápido a tapar y, a lo mejor, la situación habría sido diferente.

Por otro lado, otro jugador en el punto de mira fue Dani Olmo. El centrocampista fue titular y dejó algunos destellos durante el partido, especialmente con toques de primeras, pero apareció muy poco sobre el césped de Montjuïc, por lo que acabó condicionando al Barça. Además, tuvo el segundo gol del conjunto azulgrana cuando el empate estaba en el marcador, pero falló de manera incomprensiva.

Szczesny y Olmo, en el punto de mira del técnico alemán

Flick confesó en la rueda de prensa posterior al partido que el PSG había sido mejor y que había faltado algo de chispa a sus jugadores. El alemán no acabó nada contento el choque contra el conjunto parisino, a pesar de que es considerado el mejor equipo de Europa y el actual campeón de la Champions, aunque tenían muchas bajas, especialmente en la delantera.