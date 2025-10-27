Flick, completamente harto de Koundé tras el Clásico

El FC Barcelona salió del Clásico con más dudas que certezas, y uno de los nombres más señalados en el vestuario es el de Jules Koundé. El defensa francés completó un partido para el olvido, superado en todo momento por los atacantes del Real Madrid y dejando una imagen que preocupa seriamente a Hansi Flick, quien ya no puede ocultar su enfado.

Un rendimiento muy lejos del esperado

El nivel de Koundé ha caído en picado y su actuación en el Clásico fue la confirmación de un declive que el cuerpo técnico ya venía detectando en las últimas semanas. El francés no ganó un solo duelo importante, no ofreció seguridad en la salida de balón y se mostró completamente perdido en el marcaje. No se le recuerda una sola acción positiva en todo el encuentro, y su falta de concentración fue evidente desde el primer minuto.

En el banquillo, Flick no ocultó su frustración. El técnico alemán, que ha intentado mantener la confianza en el central pese a las críticas, está completamente harto de su bajo nivel. Considera que su falta de intensidad y liderazgo perjudica gravemente al bloque defensivo, que cada vez sufre más ante equipos de nivel. De hecho, dentro del club ya hay voces que reclaman cambios urgentes en la zaga antes de que sea demasiado tarde.

Koundé, irreconocible y sin respuesta

La realidad es que Koundé no tiene nada que ver con el jugador sólido y rápido que deslumbró la temporada pasada. Su versión actual es la de un futbolista sin confianza, sin agresividad y sin capacidad de reacción. Cada balón dividido lo pierde, cada marca la rompe el rival, y cada error suyo cuesta caro. La paciencia de Flick parece haberse agotado y el entrenador valora seriamente tomar decisiones drásticas en los próximos partidos.

Así pues, el Clásico no solo deja un nuevo golpe deportivo para el Barça, sino también una conclusión clara: Jules Koundé atraviesa su peor momento desde que llegó al club. Hansi Flick, cansado de esperar una reacción, ya no puede tapar más la realidad. El defensa está completamente señalado, y su futuro inmediato en el once azulgrana pende de un hilo.