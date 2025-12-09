Flick descarta su salida en invierno para sorpresa de todos dentro del Barça

El FC Barcelona ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada con los posibles refuerzos que pueda haber, aunque también se están produciendo las conversaciones por si hiciera falta hacer movimientos en el mercado de invierno que empezará dentro de unas semanas. Y ahí, Hansi Flick habría descartado la salida de un jugador del Barça de manera sorprendente.

El técnico habría frenado la marcha de Marc Bernal, uno de los centrocampistas que tiene el conjunto azulgrana en sus filas. A pesar de que el canterano no ha tenido muchos minutos bajo las órdenes del alemán tras haber vuelto de la grave lesión en la rodilla que sufrió la temporada pasada, el entrenador lo quiere tener controlado dentro del vestuario, evitando así su salida.

Hansi Flick ha descartado la salida de Marc Bernal en el mercado de invierno

Uno de los clubes que más se había interesado por él había sido el Girona y, de hecho, el conjunto entrenado por Míchel Sánchez ya había empezado las primeras diligencias para intentar hacerse con la cesión del futbolista. El equipo gerundense quería repetir la fórmula de Eric García y el éxito que tuvo la cesión del defensa, pero en este caso, el Barça, tras proponérselo a Flick, lo ha rechazado.

Aunque no haya tenido muchas oportunidades, el técnico lo quiere tener muy cerca e ir dándole minutos poco a poco, teniendo en cuenta que tampoco quiere forzarlo después de su reaparición hace unos meses para evitar posibles recaídas, como la que ha tenido Gavi y que ha obligado al centrocampista andaluz estar alejado de los terrenos de juego unos cuantos meses.

El centrocampista catalán era pretendido por el Girona, que quería su cesión

Por eso, Flick prefiere tenerlo a su lado y controlar todos sus minutos de juego, ya que fuera del Barça, no podría hacerlo, lo que podría perjudicar el estado físico de un Bernal que, poco a poco, ha ido teniendo más oportunidades en los últimos partidos por delante de un Marc Casadó que ha sido relegado al ostracismo en el banquillo, algo que también ha sorprendido dentro del vestuario del conjunto azulgrana.