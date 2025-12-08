Pedri lo anima, pero no entiende su situación en el Barça, no se lo merece

El FC Barcelona está mejorando su juego en los últimos partidos, volviendo al nivel que tenía acostumbrado todo el mundo el equipo de Hansi Flick la temporada pasada. Aun así, un jugador del Barça no lo está pasando bien porque no está teniendo muchos minutos en los últimos encuentros y, por eso, Pedri, como capitán y compañero, le está animando dentro del vestuario.

El futbolista en cuestión es Marc Casadó, uno de los centrocampistas que tiene el técnico a su disposición. Sin embargo, el alemán no acaba de confiar del todo en el catalán, y a pesar de que ha habido partidos donde ha sido de los pocos que ha podido jugar en la medular, aun así, no ha podido salir al terreno de juego, al menos como titular, siendo sobrepasado por otros.

Pedri está animando a Marc Casadó después de su falta de minutos

Por ejemplo, Eric García, que lo está jugando todo, ha jugado como pivote defensivo antes que Casadó, a pesar de que no sea su posición natural. El centrocampista no está disfrutando de muchas oportunidades con Flick, que prefiere a otro tipo de futbolistas, lo que ha provocado que se esté planteando seriamente su futuro en el Barça tras esta mala relación con el entrenador.

La realidad es que el catalán no lo está pasando bien, y aunque quiere mucho al Barça, teniendo en cuenta que es culé desde pequeño, hay dudas en su entorno. Casadó cree que se merece muchos más minutos, ya que se lo deja todo sobre el campo, y más aún cuando el equipo ha sufrido bajas de calibre en el mediocentro, pero ha seguido sin contar con oportunidades serias.

Flick no está confiando mucho en el centrocampista catalán

A partir de ahí, está por ver si Flick seguirá sin confiar mucho en Casadó o le volverá a dar esa regularidad que, según el mismo jugador y gran parte del vestuario, creen que el futbolista se merece por todo lo que aporta sobre el césped. Aun así, el alemán no lo ve de esta manera y prefiere utilizar otro tipo de piezas que tiene a su disposición.