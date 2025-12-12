Flick dice basta y lo aparta por problemas disciplinarios en el Barça

Hansi Flick ha tomado una decisión que no ha pasado desapercibida en el entorno del FC Barcelona. El técnico alemán ha optado por dejar a Dani Olmo fuera de las próximas alineaciones, cansado de una actitud que considera incompatible con la exigencia colectiva del equipo. No se trata de un castigo puntual ni de una decisión impulsiva, sino de la consecuencia de una situación que se venía arrastrando desde hace semanas.

Según fuentes internas, el cuerpo técnico percibe una falta de compromiso defensivo por parte de Olmo. Flick exige intensidad, presión tras pérdida y sacrificio cuando el equipo no tiene el balón, y ahí es donde el internacional español no ha terminado de responder. Su escasa implicación en tareas defensivas ha generado incomodidad en el vestuario y ha encendido las alarmas del entrenador, que considera estos aspectos irrenunciables en su proyecto.

A este contexto se suman los problemas físicos que han marcado la temporada de Olmo. Las lesiones han limitado su continuidad y han impedido que encuentre el ritmo y la regularidad necesarios. Flick entiende las dificultades, pero también cree que el equipo no puede depender de un futbolista que no ofrece garantías constantes, ni en actitud ni en rendimiento.

🚑🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: In total, Dani Olmo has already been out for 424 days in his professional career so far. pic.twitter.com/MJNGeU7NiI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 4, 2025

Fermín López aprovecha su momento

La ausencia de Dani Olmo abre la puerta a otros nombres, y uno de ellos destaca con luz propia: Fermín López. El joven centrocampista atraviesa un momento dulce y se ha ganado la confianza plena de Flick. Su energía, compromiso y capacidad para adaptarse a distintas posiciones lo convierten en una solución natural tanto como interior como en la mediapunta, el espacio donde habitualmente se mueve Olmo.

Fermín no solo aporta trabajo y llegada al área, sino también una actitud contagiosa que encaja a la perfección con el mensaje del técnico alemán. Su conexión con Pedri en el centro del campo se ha convertido en uno de los grandes argumentos futbolísticos del Barça esta temporada. Juntos aportan fluidez, control del juego y creatividad, algo que el equipo ha sabido aprovechar en los últimos partidos.

La decisión de Flick envía un mensaje claro al vestuario: el nombre no pesa más que el compromiso. El entrenador no se casa con nadie y prioriza a quienes están preparados física y mentalmente para sostener la exigencia diaria. En el caso de Dani Olmo, el futuro inmediato dependerá de su evolución, tanto en el aspecto físico como en su actitud dentro del campo y en los entrenamientos.