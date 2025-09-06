Flick empieza a estar preocupado con Lamine Yamal, tiene prácticamente decidido mandarlo al banquillo

Hansi Flick observa preocupado las consecuencias del parón de selecciones de cara al duelo venidero que tendrá contra el Valencia de Carlos Corberán en LaLiga EA Sports. El técnico alemán tiena a Alejandro Balde y a Gavi como bajas seguras, pero además está pendiente de las molestias que sufren Lamine Yamal y Frenkie De Jong. El joven internacional español tiene una lesión en la espalda que seguramente lo lleve al banquillo contra el conjunto blanquinegro.

Lamine es muy joven pero debe cuidar su físico, de cara a una temporada repleta de carga y además con la liguilla de la UEFA Champions League a la vuelta de la esquina. Viene de jugar contra Bulgaria y apuntar a hacerlo contra Turquía con el combinado de Luis De la Fuente, respectivamente.

Lamine Yamal suma muchos minutos y quiere Flick cuidarlo

Lamine Yamal fue uno de los jugadores más destacados en el triunfo de España en Bulgaria (0-3). El joven futbolista azulgrana se retiró del campo con molestias en la espalda. Debido a ello, fue reemplazado por Jesús Rodríguez en el minuto 79. En principio, no son preocupantes y todo hace indicar que estará disponible para Luis de la Fuente jugará el domingo ante Turquía.

No es el único jugador que arrastra molestias durante el parón de selecciones. También sufrió Frenkie De Jong una lesión menor en el partido que la selección de Países Bajos jugó ante Polonia. El futbolista neerlandés ha viajado a Barcelona tras someterse a varias pruebas durante este viernes. Estas confimaron que no podía jugar con su selección el segundo partido de este parón ante Lituania. Por lo tanto, todo hace indicar que no serán de la partida para Flick contra el Valencia de Carlos Corberán.

Sin Lamine, el Barça baja en su capacidad regateadora

Sin Lamine Yamal, está claro que el FC Barcelona baja en su capacidad de desequilibrio. El jugador marcó contra el RCD Mallorca (0-3) y contra el Rayo Vallecano (1-1), por lo que suma dos goles en tres partidos. Además, su regate es fundamental para atraer rivales. Si tiene que descansar, tendrá que pensar Flick que opciones tiene para ocupar la banda derecha del ataque azulgrana.