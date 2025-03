Flick ha dejado de dirigirle la palabra más allá de lo esencial en el Barça

Hansi Flick es un entrenador estricto con sus jugadores y quiere que todos los integrantes de la plantilla estén en perfectas condiciones para ir a tope. Aun así, ya ha habido casos en el FC Barcelona donde el técnico alemán se ha decepcionado por la actitud y el comportamiento de algún futbolista que no está jugando nada, y si no mejora, no lo hará hasta final de temporada.

Uno de ellos es Pablo Torre, uno de los centrocampistas que está completamente apartado de los partidos. El cántabro lleva 11 encuentros consecutivos quedándose en el banquillo sin tener ninguna opción de salir al campo y sus oportunidades están siendo escasas. De hecho, solo ha participado en 12 partidos y suma un total de 373 minutos. En el 2025, solo ha tenido tres apariciones y fue con los enfrentamientos ya decididos.

Flick está decepcionado con Pablo Torre y la relación es mínima

A pesar de que cuando ha salido al terreno de juego lo ha hecho bien, su rendimiento en los entrenamientos cayó en picado a medida que iban pasando las semanas en la temporada. Por eso, Flick está decepcionado y ha dejado de dirigirle la palabra más allá de lo esencial, con la relación entre el entrenador y el jugador siendo prácticamente inexistente. No se ha enganchado al equipo y al estilo de juego que ha querido implementar el mister.

Como acaba contrato el 30 de junio de 2026, no está previsto que se le ofrezca la renovación y el próximo verano podría salir definitivamente del Barça. El técnico alemán cree que no tiene futuro en el conjunto azulgrana y no luchará por retenerle, por lo que la dirección deportiva tampoco hará todo lo posible para renovar al centrocampista si el entrenador no lo quiere en la plantilla futura.

Sus compañeros en el vestuario, extrañados

Aun así, algunos compañeros y amigos de Pablo Torre en el vestuario, como Pedri o Gavi, están extrañados por la falta de oportunidades que Flick le ha dado al cántabro a principios de año, ya que como se ha comentado anteriormente, el nivel que mostró el jugador sobre el césped en los últimos encuentros que disputó fue bueno, aportando goles y asistencias.