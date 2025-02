Flick ha pedido a Joan Laporta que lo eche o lo regale porque es una mala influencia en el vestuario del Barça

El mercado de fichajes de invierno cierra este lunes 3 de febrero a la medianoche, y a pesar de que el FC Barcelona ya no hará ninguna incorporación, Hansi Flick sigue presionando a los dirigentes para que al menos se produzca alguna salida de jugadores que no cuenta. Uno de ellos es Ansu Fati, el delantero que no está teniendo minutos con el técnico alemán, pero el futbolista se niega a salir.

El entrenador le ha dicho por activa y por pasiva que lo mejor para su carrera sería que se marchara cedido a otro equipo para poder jugar más, ya que en el Barça no lo va a hacer. Sin embargo, el atacante prefiere quedarse en el club catalán, ya que cree que una cesión no le beneficiaría, especialmente a mitad de temporada, además de que en la entidad azulgrana está cobrando un salario desorbitado que no cobraría en otra parte.

Ansu se niega a irse a pesar de las advertencias de Flick

Ansu es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla, a pesar de que está prácticamente apartado y no cuenta para Flick. Por eso, aunque se le ceda a otro equipo, el Barça tendría que pagar gran parte de su salario, como pasó en su préstamo al Brighton del curso pasado. Incluso conjuntos de la Premier League, que son muy potentes económicamente, no pueden hacerse cargo de la totalidad de la ficha.

Por lo tanto, a pocas horas de que se cierre el mercado, parece inviable que el futbolista cambie de opinión, aunque su representante, Jorge Mendes, también esté presionando en ello. Joan Laporta le pidió ayuda al agente y amigo para que pudiera convencer al extremo de que su salida sería beneficiosa para todas las partes, pero de momento no lo está consiguiendo y no tiene pinta de que lo vaya a hacer.

Sin minutos en el Barça

Aun así, y aunque se acabe quedando, tampoco parece probable que Flick cambie de decisión y vuelva a confiar en el delantero. Ya se quedó fuera de la convocatoria en varios partidos a principios de enero, y con la vuelta de Dani Olmo en los próximos días, podría volver a quedarse fuera de las listas definitivamente. Su situación es crítica y no va a jugar, pero él no se va a rendir.