Flick, imagen desconcertante con Raphinha que preocupa, y mucho, en el Barça

El FC Barcelona consiguió una victoria sufrida ante el Alavés en el segundo partido que se disputó en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana tuvo que remontar el gol inicial de los vitorianos y, al término del partido, Hansi Flick dejó una imagen muy desconcertante en el banquillo y Raphinha tuvo que acudir a consolarlo, algo que preocupó, y mucho, en el Barça y en la afición.

A pesar de la victoria y de los tres puntos, que al final han servido para volver a recuperar el liderato en la Liga, el rostro del técnico al acabar el encuentro fue muy preocupante, con la mirada perdida, sentado en el banquillo. Incluso parecía que al alemán se le podían escapar algunas lágrimas, negando con la cabeza en un par de ocasiones y quedándose muy pensativo.

Flick dejó una imagen desconcertante y preocupante en el banquillo

Raphinha acudió a consolarle y en la rueda de prensa aseguró que se trataba del juego del equipo, con el brasileño asegurándole que iban a mejorar y que serían mejores en los próximos partidos. Aun así, Flick no está muy contento con la plantilla y, además, algunos jugadores han dejado de hacerle caso en algunas de sus indicaciones y decisiones, algo que también preocupa al técnico.

Este video me ha dejado tocado.



Qué le pasa a Hansi? Me preocupa porque lo defendería con mi vida. pic.twitter.com/JTbSPeT8Qm — Àlex (@aleeexFCB) November 29, 2025



Por otra parte, el alemán también está harto de las decisiones arbitrales que ocurren en la Liga, ya que dos de sus asistentes fueron expulsados, lo que provocó un enfado tremendo del entrenador y exigió más diálogo a los colegiados de la competición doméstica. Fuera de eso, el rostro desconcertante de Flick era más por cómo había transcurrido el partido que por estas expulsiones.

Raphinha tuvo que consolarlo después de la victoria contra el Alavés

Esta ha sido una semana muy dura para Flick, especialmente tras la derrota contundente en Londres contra el Chelsea. El alemán no está acabando de encontrar la tecla esta temporada como la anterior, y el entorno y el banquillo del Barça empiezan a desgastar, y mucho, al técnico, por lo que ya no es seguro que siga siendo el entrenador del conjunto azulgrana al término de esta campaña.