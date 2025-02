Flick le da un palo a un jugador del Barça y le pide a Joan Laporta que lo venda porque no tiene nivel

El Barça derrotó 1-0 al Deportivo Alavés y acortó distancias con el Real Madrid, actual puntero de LaLiga con 49 puntos. El conjunto de Hansi Flick no tuvo una gran actuación, pero le alcanzó para vencer a uno de los equipos más débiles del torneo. El único gol del partido lo marcó Robert Lewandowski a los 60 minutos de la segunda mitad.

Para este encuentro, el alemán volvió a colocar en la medular al tridente Pedri, Gavi y Marc Casadó para que controlaran los tiempos del juego. Aunque el Barça fue el claro dominador de las acciones, las conexiones no fluyeron como lo pretende Flick y el equipo tuvo serias complicaciones para generar peligro sobre el arco defendido por el portero Jesús Owono. La oportunidad más clara de la primera parte la tuvo Raphinha, quien recibió en el área tras una gran jugada de Lamine Yamal, pero su remate se fue desviado.

Flick mueve el banco

Para la segunda mitad, el alemán mandó al campo a Frenkie de Jong y Eric García en lugar de Marc Casadó y Ronald Araújo. El ingreso del neerlandés le dio más verticalidad y profundidad a los ataques del Barça, que para esa altura del partido ya merecía estar arriba en el marcador.

Los tres puntos se quedan en casa 🔐 pic.twitter.com/TdjfQWXori — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2025

Fue así que a los 60 minutos, tras un tiro de esquina, Yamal recibió solo en el área y, de bolea, habilitó a Lewandowski, quien solo tuvo que poner su pie para inflar la red y desatar la locura de la afición culé. El Barça controló los tiempos del encuentro y pudo sellar una victoria importante para seguir en la lucha por el título.

El pedido a Joan Laporta

Ansu Fati volvió a ocupar un lugar en el banquillo, pero, nuevamente, no tuvo minutos en cancha, una clara señal de que no será tenido en cuenta para lo que resta de la temporada. Joan Laporta trabaja a contrarreloj para ceder al futbolista y liberar masa salarial. Sin embargo, la situación no es nada sencilla, ya que el canterano de 22 años no quiere irse a jugar gratis a otro equipo.