Flick le pone la cruz, no tiene nivel Barça, no volverá a jugar para él

El FC Barcelona consiguió una victoria muy necesaria en la Liga tras derrotar al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys (3-1). El Barça necesitaba volver a saborear el triunfo después de su derrota en el Clásico y obtuvo los tres puntos ante un conjunto alicantino que no le puso las cosas sencillas. Además, el partido también sirvió para que Hansi Flick descartara el retorno de un jugador.

Se trata de Héctor Fort, uno de los laterales derechos del Barça que está actualmente cedido en el Elche. El catalán llegó al equipo de Eder Sarabia en el último día del pasado mercado de fichajes de verano para tener minutos fuera del club culé, ya que Flick no contaba con él. Y después del encuentro en Montjuic, parece que el alemán seguirá sin hacerlo a partir de la próxima temporada.

Hansi Flick le ha puesto la cruz a Héctor Fort después del Barça-Elche

El rendimiento del defensa no acaba de convencer al entrenador y, de momento, entiende que no está aprovechando su oportunidad en un equipo como el Elche, que está siendo una de las revelaciones de la Liga este curso. Los minutos que tuvo Fort en la segunda parte contra el Barça no le gustaron nada al técnico, ya que solo buscó hacer la guerra por su cuenta para demostrar de más.

Por eso, Flick tiene claro que, a día de hoy, Fort no volverá a jugar para él. En el Barça existía la posibilidad de que el catalán pudiera volver el próximo verano tras una temporada lejos de Barcelona, donde hubiese jugado muchos minutos, pero la situación es otra totalmente. A pesar de que el club podría buscar un refuerzo en el lateral derecho, Fort no estaría entre los planes de Deco.

El lateral catalán no volverá a jugar para el técnico alemán

Por lo tanto, aunque el lateral pueda regresar a la disciplina culé el próximo verano, la realidad es que seguirá sin contar para el entrenador, por lo que lo más probable es que tenga que volver a hacer las maletas para marcharse del Barça, ya sea con otra cesión a un nuevo equipo o con un traspaso definitivo.