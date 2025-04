Flick lo castiga sin jugar por la vida que está llevando fuera del Barça

Hansi Flick tiene interiorizados sus ideales y desde que llegó al FC Barcelona el pasado verano le dejó claro a sus jugadores que había unas normas a respetar, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, cualquier actitud o comportamiento nocivo para el equipo sería castigado y eso es lo que está pasando con un jugador que no está contando nada para el alemán desde hace meses.

Se trata de Ansu Fati, uno de los delanteros que está totalmente apartado de la dinámica de los partidos. El atacante no juega desde principios de año y su futuro en el Barça pinta muy mal, teniendo en cuenta que Flick ya le ha pedido en muchas ocasiones que lo mejor para su carrera es que abandone el conjunto azulgrana, teniendo en cuenta que no entra dentro de sus planes.

Flick tiene apartado a Ansu Fati por su actitud

El jugador no está teniendo minutos y en muchas ocasiones no ha entrado en las convocatorias de los encuentros, un gesto del entrenador dejando claras sus intenciones. Como no está teniendo oportunidades, Ansu no está centrado y su actitud está lejos de ser la que era años atrás, cuando era un futbolista importante en el Barça, antes de la grave lesión de rodilla que sufrió.

Ahora, ya no cuenta para nada y se le buscó una salida en el pasado mercado de invierno, como se lo recomendó tanto Flick como el club, pero se negó a salir a pesar de tener ofertas. La realidad es que está cobrando un salario muy alto en la entidad catalana y no lo haría en cualquier otra parte, por lo que aunque no esté jugando ni un minuto desde hace meses, prefiere seguir cobrando.

El próximo verano podría ser crucial para su salida

Aun así, lo más probable es que el próximo verano el delantero decida salir del Barça de una vez por todas, viendo que no podrá recuperar la confianza del técnico alemán en ningún momento y su carrera quedaría estancada definitivamente si se quedara en un equipo donde no va a tener ningún tipo de posibilidad de salir al terreno de juego.