Flick lo pone de patitas en la calle después de un incidente por el que no volverá a jugar con el Barça

Hansi Flick está muy encima de sus futbolistas. No deja escapar ningún detalle con cada uno de ellos. Los llevó observando tiempo antes de que se hiciese oficial su fichaje por el club azulgrana. Y eso se traduce en que tiene un gran conocimiento de vestuario y de cómo se encuentran tanto física como anímicamente sus futbolistas.

Por esta razón, el técnico teutón ha visto en un futbolista una falta de concentración muy importante en los entrenamientos, y esto cree que es fruto de la desmotivación y, por ende, implicación con el grupo. Flick se fija en cada detalle. No se le escapa nada. Y el técnico alemán ya ha tomado cartas en el asunto.

Flick no cuenta con Iñaki Peña

El entrenador germano se ha cansado de que Iñaki Peña llegue tarde a los entrenamientos fruto de su desmotivación por no ser el portero titular tras la lesión de Ter Stegen. Peña, que ya está buscando equipo para la próxima campaña, empezó su periplo en la suplencia del Barça en la Supercopa de España en Arabia Saudí, cuando el arquero alicantino llegó tarde a la charla técnica.

Flick optó por alinear al polaco Szczęsny y desde entonces ha tenido que ver todos los partidos desde el banquillo. A excepción de la final de la misma Supercopa, cuando Szczęsny fue expulsado con roja directa y Peña disputó los últimos 30 minutos de encuentro. Desde que el cancerbero polaco se hizo con la titularidad en la portería, el Barça no ha perdido un partido, que es todo lo que llevamos de 2025.

La vuelta de Ter Stegen le acaba de cerrar las puertas a Peña

El capitán del Barça, Ter Stegen, ya hace semanas que trabaja con el grupo y se especula que pueda jugar la recta final de la temporada. Esto acabaría de agotar las opciones de un Iñaki Peña que ya sabe que su futuro pasa por salir de la entidad culé. El Barça renovará un año más a Flick y la relación con el alemán es nula.

Peña y Flick no se hablan desde hace meses. No se dirigen la palabra ni para los buenos días. Y con esta tesitura, la mejor opción es la salida del club del valenciano que quiere seguir con su proyección profesional. El Barça, mientras tanto, no valora fichar otro portero si no se pusiera a tiro. A Flick le convence la pareja Ter Stegen y Szczęsny.