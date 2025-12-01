Flick, mal en el Barça, la salida se da por hecha, dos nombres para sustituirlo

Hansi Flick no está viviendo una temporada cómoda en el FC Barcelona. Su segundo año en el banquillo azulgrana está siendo muy diferente del primer curso, cuando todo eran caras felices y buenos resultados. En esta, el Barça ha vuelto a recuperar el liderato en la Liga, pero el alemán se está convirtiendo en una víctima más del entorno y del desgaste que supone estar en este banquillo.

De hecho, algunos rumores ya dan por hecha su salida del club a final de temporada, ya que Flick no está nada bien y empieza a estar cansado de todo. El técnico acabó el partido contra el Alavés, a pesar de la victoria, con la mirada perdida y con Raphinha consolándole en el banquillo, una imagen que preocupó al club y a la afición por si significaba algo grave para el entrenador.

Hansi Flick no está pasando por un buen momento en el banquillo del Barça

Aunque no se ha sabido al 100% el motivo por el cual Flick se encontró en esa situación, su rostro denotaba que no está pasando por un buen momento, a pesar de que el equipo consiguió los tres puntos. Aun así, el juego no está siendo el mejor y los jugadores ya no le hacen tanto caso como de antaño, algo que ha sido muy preocupante para el entrenador en estos primeros meses del curso.

A partir de ahí, y si el alemán acaba marchándose del Barça al final de la campaña, Joan Laporta ya tendría dos nombres encima de la mesa para sustituirlo: Luis Enrique y Mikel Arteta. El sueño es el retorno del asturiano al Spotify Camp Nou, pero está por ver si el PSG le dejaría salir, mientras que con el donostiarra la situación sería parecida en el Arsenal, donde se encuentra muy a gusto.

Joan Laporta tiene dos nombres para sustituirlo en caso de que se marche

Por lo tanto, está por ver cómo fluye la temporada y si Flick va recuperando las mejores sensaciones como las del año pasado, pero a día de hoy, el técnico está muy desgastado y no está disfrutando como sí lo hizo el curso anterior.