Flick, mano dura, Rashford no fue titular contra el Getafe por impuntual

El FC Barcelona consiguió una nueva victoria en Liga contra el Getafe tras un gran partido (3-0). Los azulgranas controlaron totalmente el encuentro durante los 90 minutos y se sobrepusieron a la intensidad de los madrileños en el Estadio Johan Cruyff. Aun así, el duelo también dejó claro la mano dura que tiene Hansi Flick con la impuntualidad de los jugadores, sean quienes sean.

El técnico alemán dejó en el banquillo a Marcus Rashford por llegar tarde a la concentración del equipo. El inglés iba a ser titular contra el Getafe tras su gran partido en Champions ante el Newcastle, donde marcó dos goles y fue escogido el mejor jugador del partido. Sin embargo, el hecho de que llegara tarde provocó que el entrenador cambiara de opinión y lo dejara sin salir de inicio.

Rashford no fue titular por impuntual: Flick le castigó

En su lugar, Flick apostó por Ferran Torres, que acabó marcando dos goles al conjunto madrileño. Aunque Rashford entró en la segunda parte y también dejó muy buenas sensaciones, el británico podría haber sido titular, recompensado por el partido que realizó en la máxima competición continental, donde vivió su primera gran noche en el Barça, pero fue castigado por impuntual.

Este no es el primero ni tampoco el último castigo que impondrá Flick, ya que dejó claro desde el primer día que la impuntualidad era uno de los aspectos que más castigaría. Sin ir más lejos, la semana pasada, en el duelo de Liga ante el Valencia, Raphinha ya fue suplente por el mismo motivo, a pesar de que el brasileño es una de las estrellas del equipo y uno de los más importantes.

El alemán tiene claro que la impuntualidad se debe castigar

Por lo tanto, y aunque solo llegues dos minutos tarde a las concentraciones, como le pasó a Rashford este domingo, el alemán tiene claro que no se dejará achantar por ningún jugador y su código será aplicado duramente. El míster quiere puntualidad absoluta para la plantilla y, depende de la gravedad, los castigos irán desde arrebatarle la titularidad hasta quedarse sin jugar un partido completo.