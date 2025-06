Flick pone a cuatro del Barça de patitas en la calle

Después de que su primera temporada en el FC Barcelona haya sido un éxito, Hansi Flick ya está trabajando con la dirección deportiva para intentar reforzar al equipo en el próximo mercado de fichajes veraniego. Aun así, antes de intentar fichar a los objetivos que se ponga la entidad azulgrana, se le abrirán las puertas de salida a los jugadores que ya no cuentan para el técnico.

En ese sentido, el alemán habría puesto de inmediato a cuatro futbolistas de patitas en la calle, ya que Flick no les ve un hueco en la plantilla de la próxima temporada. Se trata de Ansu Fati, Iñaki Peña, Clément Lenglet y Álex Valle, dos que han estado este año en el equipo y otros dos que han sido cedidos y que no volverán al Barça porque el entrenador no les ve un futuro en el club.

Flick ha pedido las salidas de Ansu, Peña, Lenglet y Valle

Respecto al delantero, todo está acordado para que se vaya en calidad de préstamo al Mónaco, el equipo que más se ha interesado en hacerse con sus servicios. Ansu también ha sido convencido para jugar en la Ligue 1, ya que cree que el estilo de juego de los monegascos será muy bueno para volver a retomar la confianza en el fútbol después de unos años bastante complicados.

Con el portero alicantino, se está a la espera de ofertas que satisfagan tanto al guardameta como al Barça. Peña aún tiene un año de contrato, y a pesar de que no cuenta para la portería, el conjunto azulgrana espera sacar un traspaso mínimo. Con Lenglet la situación es parecida, ya que el Atlético de Madrid quiere volver a contar con él y se podría cerrar un traspaso por una cantidad baja.

Los cuatro no tienen sitio en la plantilla del Barça

Por último, la carpeta de Álex Valle también está prácticamente sellada. El lateral izquierdo se quedará en el Como italiano después de haber acabado ahí la temporada y lo hará de manera definitiva, ya que el equipo entrenado por Cesc Fàbregas pagará 6 millones para hacerse con sus servicios permanentemente.