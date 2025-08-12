Flick se está empezando a cansar de la vida que Lamine Yamal lleva fuera del Barça

La temporada acaba de arrancar y en el FC Barcelona ya se han dado conversaciones importantes. Una de ellas ha sido entre Hansi Flick y Lamine Yamal, la joya de 18 años que ilusiona a todo el barcelonismo. El extremo es un talento fuera de lo común. Lo sabe el técnico, lo sabe la afición y lo sabe la directiva. Pero también es consciente de que vive bajo un foco mediático enorme. Cada paso, cada gesto, cada publicación en redes se analiza al detalle.

Flick, según Madrid-Barcelona, decidió hablar con él de forma directa. No fue un reproche aislado, sino un toque de atención. Le pidió que toda la atención que genera se concentre en lo deportivo. Que no regale titulares por asuntos que nada tengan que ver con el balón.

El alemán entiende que es joven y que la presión es grande. Pero cree que para llegar a lo más alto hay que aprender a manejar ese entorno. No quiere que la carrera de Lamine se vea afectada por distracciones.

El peso de un número histórico

En esa conversación, Flick también le recordó la camiseta que lleva a la espalda: el dorsal 10. No es un número cualquiera. En el Barça lo han vestido leyendas como Maradona, Ronaldinho o Messi. Todos dejaron huella dentro y fuera del campo. Para Flick, ese número implica más que talento. Supone responsabilidad, disciplina y liderazgo. Yamal, por su proyección, está llamado a ser referente, pero para ello debe cuidar cada detalle de su vida profesional y personal.

La preocupación no es solo del entrenador. En la directiva y el cuerpo técnico hay consenso: proteger a sus jóvenes talentos es clave para el futuro del club. Lamine es capaz de decidir partidos y encender la ilusión de la grada, pero necesita evitar todo lo que le aparte de ese objetivo.

Flick no pretende cortar su personalidad ni imponerle un carácter distinto. Lo que busca es que aprenda a gestionar su imagen y sus tiempos. En un fútbol donde todo se magnifica en segundos, la madurez fuera del césped es tan importante como lo que se hace sobre él. En el Barça esperan que el mensaje haya llegado. Lamine tiene por delante una temporada decisiva. El talento está. Ahora, el reto es mantener el foco.