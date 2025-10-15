Flick se lo carga, no jugará contra el Girona y, si no cambia, será suplente en el Clásico

El FC Barcelona está viviendo un momento complicado en este inicio de temporada. El conjunto azulgrana arrastra dos derrotas duras consecutivas y, además, tiene una larga lista de jugadores lesionados, algunos de ellos importantes, por lo que la situación no es nada buena. Aun así, Hansi Flick tiene decidido castigar a un futbolista por el rendimiento y la actitud en el terreno de juego.

Se trata de Ronald Araujo, uno de los defensas del equipo. El uruguayo está constantemente en el punto de mira por los errores que comete en el campo y las críticas sobre él llueven durante cada encuentro. Por eso, el alemán habría decidido cargárselo de cara al partido contra el Girona de este sábado, y si no cambia, también podría ser suplente en el Clásico contra el Real Madrid.

Flick se carga a Araujo de cara al futuro por su pésimo rendimiento

La realidad es que el central no acaba de convencer por todos los fallos que tiene. De hecho, siempre sale en la imagen cuando el Barça encaja un gol o pierde de manera destacada, como pasó en el último duelo de Liga contra el Sevilla, donde Araujo fue cambiado al descanso tras ser superado en muchas ocasiones por los rivales. Ahí, Flick le señaló de manera pública.

La situación podría continuar si el rendimiento del uruguayo continúa siendo deplorable, teniendo en cuenta que los azulgranas están sufriendo mucho en la zaga, especialmente tras la salida de Iñigo Martínez. El hecho de que no esté el vasco ha obligado a Pau Cubarsí a jugar en la izquierda cuando Araujo está en el campo, por lo que no se acaban de compenetrar bien.

El central uruguayo no acaba de convencer

La temporada pasada, Araujo ya fue suplente de manera constante por parte de Flick, y aunque el Barça haya perdido a uno de sus centrales titulares el pasado verano, el uruguayo podría volver al banquillo regularmente si su nivel sigue siendo muy bajo, ya que solo hace que perjudicar a los intereses del conjunto catalán cuando está en el terreno de juego.