Florentino Pérez no perdona la vida que lleva fuera del Real Madrid y lo pone de patitas en la calle

Florentino Pérez ha perdido toda la confianza en Endrick, que además estará lesionado durante 8-10 semanas más. La vida fuera de los terrenos de juego les está penalizando y ha perdido cada vez más protagonismo en el equipo. El delantero ha visto como además el canterano Gonzalo García le ha pasado por la derecha tras realizar un gran Mundial de Clubes. Por lo tanto, es problable que se le pueda encontrar un destino cedido para disfrutar de minutos.

Su vida fuera de los campos no le ha ayudado, por lo que el presidente del Real Madrid considra que está muy descentrado. No está hecho para sobrellevar la presión del Bernabéu y del conjunto blanco, por lo que debe madurar y para ello quizá un destino cedido pueda ser la mejor tesitura. Tiene una competencia atroz, con Mbappé y Vinicius en la punta de ataque. La presencia de Rodrygo, Brahim y el recién llegado Franco Mastantuono se lo pone más complicado.

Endrick no tiene la cabeza donde debe y por ello se le busca destino

Al joven jugador brasileño le ha costado mucho engancharse al equipo, donde ha tenido menos protagonismo del esperado. En la Copa del Rey es donde ha demostrado su mejor rendimiento, pero no ha sido suficiente y con su lesión se ha quedado sin hueco en la plantilla. Florentino Pérez ya no confía en él, pueto que no perdona la vida que lleva fuera del Real Madrid.

El presidente quiere encontrar un destino para él, toda vez que con el nuevo dibujo de 3-5-2 tendrá solo dos puntas. Mbappé y Vinicius son fijos, además del joven Mastantuono firmado de River Plate. Rodrygo y Brahim están también en el equipo y ocuparán minutos que dejarán sin hueco a Endrick. El joven futbolista debe de crecer y encontrar minutos, toda vez que en el conjunto blanco tiene las horas contadas.

Florentino cree que ha sido una mala compra

Costó Endrick 72 millones de euros, sin duda un gran importe por parte del Real Madrid. Ahora el objetivo de colocarlo cedido, porque conseguir recuperar la inversión no será nada sencillo. Por lo pronto, el joven brasileño quiere recuperarse de la grave lesión que tuvo al final de LaLiga EA Sports.