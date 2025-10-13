Florentino Pérez se adelanta a Joan Laporta: el acuerdo está cerrado con el Real Madrid

El pobre rendimiento de la defensa del Barça, después de la salida inesperada y traumática de Íñigo Martínez, ha provocado que en la dirección deportiva culé se hayan comenzado a preocupar y a buscar opciones interesantes en el mercado de fichajes y en el de agentes libres. En este sentido, mientras que todo el mundo descarta que Deco y Laporta muevan ficha en este mercado de fichajes, todo invita a pensar que de cara al mercado de enero los culés sí que van a buscar alternativas interesantes en el mercado internacional. Y el que más gusta es el de la Premier League.

En este sentido, si hay un nombre que generaba cierto consenso dentro de la dirección deportiva del Barcelona, era el de Ibrahima Konaté. El central francés gusta mucho en can Barça, donde consideran que sería el recambio perfecto para Ronald Araujo y un compañero de viaje ideal para Eric Garcia y Pau Cubarsí, al ofrecer ese perfil más físico y contundente que se busca con un Araujo que, hasta ahora, no ha dado el nivel esperado.

Konaté lo tiene hecho con Florentino

Sin embargo, a pesar de que Joan Laporta ya ha dado luz verde para que Deco y su equipo negocien con los agentes de Konaté para sondear las posibilidades de incorporarlo a coste cero en verano, la realidad es que el Real Madrid hace meses que tiene bastante apalabrado todo el acuerdo con el zaguero francés. De hecho, a pesar de que no se ha firmado nada, la respuesta fue tajante: Florentino Pérez se ha adelantado y Konaté ya se ve vestido de blanco, y solo una oferta monstruosa haría que cambiara de opinión. Algo que no pasará.

De este modo, según han contado desde Inglaterra, el Barça no tendrá nada fácil el fichaje de un nuevo central, menos si lo que quieren es que sea un crack mundial y que llegue a coste cero, ya que la opción favorita de muchos, la de Konaté, parece que ya lo tiene todo casi firmado con el Real Madrid.

Así pues, Laporta ha tenido que ver cómo Florentino Pérez le ha pasado la mano por la cara, una vez más, en el mercado de fichajes, donde se ha llevado a uno de los mejores centrales del mundo y a coste cero.