Fue clave para Hansi Flick y el mejor defensa del Barça de la 24/25, pero ahora resta más que suma.

No todo funciona en el equipo de Hansi Flick, y uno de los focos principales de preocupación está en el rendimiento de Jules Koundé. El defensa francés fue una pieza clave e indiscutible para el técnico alemán en la temporada 2024/2025 y fue considerado el mejor defensa del Barça. Sin embargo, en el inicio de esta nueva campaña, el jugador atraviesa un bache preocupante que está afectando gravemente a la solidez del equipo.

Los errores del francés son notorios: despistes defensivos, lentitud en la cobertura y una evidente pérdida de confianza están lastrando su juego. La situación ha llegado a tal extremo que, en el reciente partido contra el Olympiacos, Koundé tuvo que ser cambiado en los minutos finales, una señal clara de su bajo estado de forma.

Un problema que hace que el Barça juegue "con uno menos"

El bajo rendimiento de Koundé tiene un impacto directo y negativo en el colectivo. En el vestuario, sus compañeros intentan apoyarle, pero la sensación general es de profunda preocupación. La percepción es clara: cuando Koundé no está al 100%, el Barça parece jugar con un hombre menos. El rendimiento de un jugador clave se ha convertido en una debilidad estructural.

Hansi Flick está muy descontento con la situación, sabedor de que Koundé tiene capacidad para hacer las cosas mucho mejor y que no le falta nada para volver a ser el central dominante que fue. El alemán exige una reacción inmediata, pero la falta de confianza del jugador se está prolongando más de lo esperado.

Pánico ante el Clásico: Koundé resta más de lo que suma

El gran temor en el FC Barcelona es que el mal momento del francés tenga consecuencias directas en el próximo gran choque. El nivel que pueda dar Koundé en el Clásico contra el Real Madrid genera miedo en el entorno blaugrana. Su bajo rendimiento se ha traducido en que, actualmente, resta más de lo que suma al equipo, y un error suyo en el partido más importante de la temporada podría ser catastrófico. Flick tiene un problema serio en el centro de la defensa que debe resolver antes de que sea demasiado tarde.

Así pues, Jules Koundé ha pasado de ser el mejor defensa del Barça a restar más que sumar por un preocupante bache de confianza y errores que asusta a Hansi Flick de cara al Clásico.