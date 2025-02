Gavi apenas le habla y no es el único en el vestuario del Barça a pesar de ser de los mejores del equipo

El vestuario del FC Barcelona está lleno de jóvenes que llevan poco tiempo en la élite del fútbol, pero son jugadores indispensables para Hansi Flick. La gran cantidad de futbolistas que han llegado de la Masía y que se han adaptado completamente al juego del técnico alemán a pesar de tener muy poca edad es increíble, por lo que el vestuario está muy unido y todos son grandes amigos.

Sin embargo, una de las estrellas del equipo y que es uno de los más veteranos de la plantilla no tiene buena relación con prácticamente ningún compañero joven. Se trata de Robert Lewandowski, que es conocido dentro del vestuario por tener un carácter fuerte en el terreno de juego y eso le ha pasado factura, ya que muchos jugadores no le soportan por la actitud que tiene en contra de ellos.

Los jóvenes del Barça no tienen relación con Lewandowski

Uno de los ejemplos más claros es Gavi, que apenas le habla fuera del campo, pero no es el único. Otros como Pedri o Lamine Yamal tampoco le dirigen prácticamente la palabra y el polaco no tiene afinidad con más compañeros jóvenes del equipo, ya sea por la gran diferencia de edad que hay entre ellos o por el comportamiento tóxico que muestra el delantero sobre el césped.

Las constantes quejas de Lewandowski hacia otros azulgranas en el campo son evidentes, ya sea porque no le ha llegado un balón en condiciones a los pies o porque los centros no han sido precisos. El polaco se queja públicamente y la actitud y el carácter no gusta nada al vestuario, ya que lo ven como una falta de respeto de uno de sus compañeros y, sobre todo, de uno de los mejores de la plantilla y más veterano, por lo que tendría que dar ejemplo.

Szczesny, la salvación del delantero

La llegada de Wojciech Szczesny al vestuario hace unos meses fue una auténtica salvación para el atacante, ya que prácticamente es el único amigo y compatriota que tiene fuera del campo, por lo que Lewandowski está mejor desde que el Barça fichó al portero por la grave lesión que sufrió Ter Stegen.