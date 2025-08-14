Gavi ha comenzado a ser un problema en el vestuario del Barça

Lo que comenzó siendo una característica propia de Gavi ha acabado siendo una molestia para varios de sus compañeros. El centrocampista formado en La Masia siempre ha destacado por ser muy intenso en todo lo que hace. No entiende la vida sin darlo todo y eso es algo que acaba abrumando a las personas que lo rodean. Acaba siendo algo agotador, cuentan los que conviven con él. Una situación que ha acabado provocando que tenga varios encontronazos con varios de sus compañeros en el vestuario del Barcelona. Tanto por temas deportivos como por temas de la vida personal, donde Fermín no es el único que se ha cansado de estar cerca de Gavi.

Si bien es cierto que Pedri siempre ha hablado bien de su amigo, cuando se trata de hablar de Gavi en privado, no son pocos los jugadores que relatan que han tenido problemas con el de Los Palacios. Es un chico muy especial, muy suyo y con el que se debe tener mucha paciencia. Sin embargo, con el paso de los meses y de los años, esta paciencia se acaba agotando para más de uno. Lo que hace que tener problemas con Gavi ya sea algo habitual para los jugadores del Barcelona.

Nadie quiere jugar contra Gavi

El principal problema viene en los entrenamientos. Gavi es de esos que entiende que se juega como se entrena, algo que gusta mucho a sus entrenadores. Sin embargo, esa intensidad a veces desmedida no sienta nada bien a aquellos a los que les toca enfrentarse a Gavi en algún tipo de partido de entrenamiento. Las patadas, choques y golpes son algo habitual en él y eso ya ha hecho que más de uno se le encare a medio entrenamiento. Una situación que se ha hecho muy habitual y que comienza a preocupar a Hansi Flick.

Luego, en lo extradeportivo, el caso con Fermín ha demostrado que no todo es bonito y perfecto en el vestuario culé. Además, según hemos sabido, no ha sido el primer caso de alguien que se ha enfadado, y mucho, con Gavi por temas extradeportivos. Y es que, a pesar de que no ha trascendido ni el nombre ni el motivo, todo apunta a que fue un peso pesado.

Así pues, en el vestuario del Barcelona comienzan a ver a Gavi como un problema. Muchos lo definen como un pesado, otros como un chico intenso y alguno no es capaz de soportarlo por su forma de ser tan complicada.