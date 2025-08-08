Gavi tiene muy mala fama en el vestuario del Barça

El canterano Gavi está teniendo problemas dentro del club, donde se ha ganado la fama de díscolo. Su último encontronazo con Fermín se suma a otra serie de conflictos, que le hacen tener problemas con sus compañeros en el vestuario. Además, los árbitros le tienen cogida la matrícula y suele ver amarillas con facilidad debido a esta "mala fama" que se ha ganado.

Su último choque con Fermín, y sus respectivas parejas, es algo que Hansi Flick quiere solucionar cuanto antes. De cara al duelo del domingo contra el Como 1907, que formará parte el torneo Joan Gamper, el técnico alemán espera tenerlo ya todo solucionado. La salida de Iñigo Martínez debilita aún más el vestuario, puesto que Ter Stegen ha perdido la capitanía por su conflicto con el club.

Ronaldo Araújo hablará con Gavi

El central uruguayo ha sido desginado como segundo capitán, por lo que hablará con Gavi ante la ausencia de Ter Stegen. Araújo es un jugador con jerarquía y peso en el vestuario del FC Barcelona, por lo que parece que puede ayudar con la mala fama que se ha ganado el canterano. Su conflicto con Fermín ha generado malestar en el grupo y confía en solucionarlo cuanto antes. El vestuario sabe también e la importancia de Gavi, puesto que es un perro de presa en el centro del campo blaugrana.

Fermín y Gavi son canteranos, por lo que son parte de la imagen de juventud que quiere ofrecer el FC Barcelona. Están subiendo nuevos chicos como Dro o Jofre, por lo que jugadores como Gavi deben de ejercer de ejemplo para ellos. La imagen de díscolo y conflictivo no ayuda en nada al número 6 azulgrana, que debe de reaccionar.

El club espera ver un cambio de actitud

Desde el partido del Gamper contra el Como 1907, esperan ver la mejor versión de Gavi, tanto dentro como fuera del campo. Valoran muchísimo su calidad e intensidad, pero el FC Barcelona espera que sepa optimizarlo de la mejor forma. Por lo pronto, confía en que haga las paces con Fermín y ambos jugadores remen en la misma dirección.