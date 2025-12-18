Gavi y Fermín López, dos de sus mejores amigos, le están ayudando, su situación en el Barça es mala

A pesar de que son jugadores muy jóvenes, Gavi y Fermín López son dos piezas indispensables en el FC Barcelona, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, los dos centrocampistas están ayudando a un compañero, teniendo en cuenta que son mejores amigos, ya que lo está pasando muy mal en el Barça y su situación empieza a ser bastante preocupante a día de hoy.

Se trata de Marc Bernal, uno de los mediocentros que tiene Hansi Flick a su disposición. Sin embargo, el alemán no está dando muchas oportunidades al canterano y, además, le ha señalado en los partidos en los que sí ha podido jugar, como el último de la Copa del Rey, ante el Guadalajara. El jugador fue titular, pero volvió a ser sustituido en el descanso, como ya le pasó anteriormente.

Gavi y Fermín están apoyando a Marc Bernal a superar su situación

Unos encuentros atrás, contra el Alavés, Bernal también fue titular, pero de la misma manera que en el último duelo de Copa, también fue sustituido en el intermedio por parte de Flick. Es cierto que en ambos enfrentamientos, el futbolista había recibido una tarjeta amarilla en los primeros 45 minutos, pero parece que al entrenador no le acabó de convencer su rendimiento en estos choques.

Bernal va entrando en los planes del alemán a cuentagotas, ya que también se está gestionando su participación con cautela por la grave lesión de rodilla de la que se recuperó hace tan solo unos meses. Aunque esta es la principal justificación del cuerpo técnico y de los médicos, la realidad es que el canterano tampoco acaba de convencer del todo a un Flick que quiere más en la medular.

El canterano no está contando mucho para Hansi Flick

A partir de ahí, está por ver si Bernal va cogiendo más protagonismo a medida que va transcurriendo la temporada, o el jugador tendrá que tomar alguna decisión drástica de cara a la próxima campaña. Al menos, el futbolista, que es muy querido en el vestuario, está recibiendo el apoyo y el cariño de muchos de sus compañeros, especialmente de sus mejores amigos, como Gavi o Fermín.