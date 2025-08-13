Gavi y Fermín, los problemas crecen, la relación ensucia el vestuario fuera del Barça

Gavi y Fermín López son dos de los jugadores más importantes del FC Barcelona en el centro del campo. Ambos deberán luchar por un puesto de titular bajo las órdenes de Hansi Flick, ya que han demostrado durante la pretemporada que tienen el nivel suficiente para poder salir desde el inicio. Sin embargo, su relación es lo que está comportando problemas fuera del Barça.

El hecho de que ambos no se lleven nada bien, como se ha ido demostrando en los últimos días, es algo que preocupa en el conjunto azulgrana. Los dos han perdido su relación por aspectos extradeportivos, más bien relacionados con sus parejas, lo que ha comportado que hayan dejado de hablarse, a pesar de que eran muy buenos amigos desde hace años, desde sus inicios en la Masía.

Gavi y Fermín no se llevan bien y esto preocupa al Barça

Por eso, desde dentro del vestuario se ha intentado solucionar este conflicto y se ha intentado poner paz. Pesos pesados como Marc-André ter Stegen y Raphinha ya han hablado con ambos para que hagan las paces y vuelvan a ser íntimos como antes, algo que les beneficiaba mucho, ya que competían en los entrenamientos y en el campo debido al rol similar que tienen.

Aun así, la situación sigue tensa y está por ver si se podrá solucionar lo antes posible o el club deberá tomar decisiones drásticas, como podría ser la salida de uno de ellos para calmar todo y evitar más problemas. Tanto los dirigentes azulgranas como el propio Hansi Flick no quieren que este tipo de conflictos acaben afectando demasiado al vestuario y no tendrá piedad alguna.

Flick deberá decidir los minutos para ambos jugadores

De momento, Gavi y Fermín se seguirán disputando un puesto en el once del alemán con el objetivo de afianzarse en él. Los dos andaluces han demostrado su capacidad goleadora y su esfuerzo en el terreno de juego, por lo que el técnico tendrá que tomar una decisión muy complicada a la hora de darles minutos durante la temporada si siguen a un gran nivel, como el visto en la pretemporada culé.