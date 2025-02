Gavi y Pedri no lo quieren en el 11 del Barça

Gavi y Pedri son dos de los jugadores más importantes del FC Barcelona. Tanto el andaluz como el canario son piezas indispensables en los esquemas de Hansi Flick, por lo que sus pensamientos y recomendaciones también están presentes en las ideas del técnico alemán. En ese sentido, los dos futbolistas han hablado con su entrenador para pedirle que no ponga en el once a un compañero porque no se sienten cómodos.

Se trata de Frenkie de Jong, uno de los centrocampistas que está mejorando su rendimiento en cada partido. A pesar de estar yendo de menos a más desde que volvió de su lesión de tobillo, las dos estrellas azulgranas prefieren que les acompañe alguien como Marc Casadó en el centro del campo, ya que tienen mejor relación y piensan que es un valor añadido al juego del Barça.

Gavi y Pedri prefieren a Casadó en el once

El canterano tenía pie y medio fuera del club catalán el pasado verano, pero Flick decidió quedarse con él y los dirigentes le convencieron de que no se fuera cedido a otro equipo. Y todas las partes acertaron, ya que Casadó se ha convertido en un futbolista muy importante para el técnico alemán. Su intensidad y su precisión a la hora de dar pases largos son algunos de los aspectos por los cuales el entrenador está encantado con él.

Sin embargo, desde hace unos cuantos partidos no está siendo irremplazable en el once y, en dos de los últimos cinco encuentros, a pesar de haber sido titular, ha sido cambiado en el descanso por Frenkie de Jong. Y allí, el Barça ha ganado, ya que el neerlandés ha mejorado mucho el bajo nivel que demostró cuando volvió. Aun así, sus compañeros, como Gavi y Pedri, siguen sin verlo al 100% y prefieren a alguien como Casadó.

La amistad en el vestuario

Además, como la gran mayoría de jugadores son jóvenes y provienen de la Masía, hay mucha amistad entre ellos en el vestuario e intentan que todos puedan jugar juntos, recomendándose así al entrenador y evitando que otros futbolistas, como es el caso de De Jong, ocupen su sitio en el once.